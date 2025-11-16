Horario y dónde ver por TV el Cultural Leonesa-Málaga CF de LaLiga Hypermotion

Nueva cita liguera para el Málaga CF. El conjunto blanquiazul visita el Reino de León para enfrentarse a la Cultural y Deportiva Leonesa en un encuentro inédito entre dos equipos de la zona baja de la tabla que intentarán escalar en la clasificación con una victoria. Los de Sergio Pellicer, nuevamente cuestionado y con el cargo en juego, buscarán tres puntos después de los últimos dos tropiezos en los minutos finales de los partidos.

La diferencia entre el Málaga CF y la Cultural Leonesa en la clasificación es de solo un punto. Los malagueños están con 15 puntos, justo por encima de los puestos de descenso. Los de 'Cuco' Ziganda, por su parte cuentan con 14 en su casillero y son uno de los cuatro equipos que ocupa la zona roja.

Horario del Cultural Leonesa-Málaga CF

El partido correspondiente a la jornada 14 de la categoría de plata se celebrará este lunes 17 de noviembre, a partir de las 20.30 horas. Será la primera vez en toda la temporada que los de Sergio Pellicer jueguen un partido de LaLiga Hypermotion en lunes. Será el partido que cierre la jornada.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.