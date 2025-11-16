El Málaga CF pone rumbo a León con Chupete como gran novedad

El Málaga CF ya va camino de León para afrontar este lunes un partido muy importante en campo de la Cultural Leonesa. La plantilla blanquiazul se ejercitó por última vez antes del choque en la mañana de este domingo en las instalaciones de La Rosaleda y a primera hora de la tarde partieron hacia la estación María Zambrano para iniciar en tren el viaje hasta tierras leonesas.

La expedición blanquiazul irá en AVE hasta Madrid y a partir de ahí continuará su viaje en autobús por carretera hasta León. Los de Sergio Pellicer llegarán ya por la noche y velarán armas en la capital leonesa antes de jugarse este lunes tres puntos muy importantes en el Reino de León.

Bajas para el partido

El equipo de Martiricos vuelve a viajar con muchas bajas. Juanpe, Brasanac, Gabilondo y los lesionados de larga duración -Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor (sin ficha)- se quedan en tierra para el partido frente a los del 'Cuco' Ziganda. Tampoco estará Ochoa, concentrado con Irlanda sub-19. Ante tantas bajas, han entrado en la convocatoria los jugadores del filial Pablo Arriaza y Ángel Recio.

Pero la gran novedad en la citación es la presencia de Chupete. Sorpresa muy positiva del delantero cordobés, que en el entrenamiento de este domingo pudo ejercitarse junto al resto de sus compañeros y finalmente fue incluido en la convocatoria de 23 futbolistas.

Convocatoria completa

Alfonso Herrero, Carlos Puga, Einar Galilea, Haitam, Chupe, Larrubia, Joaquín, Dotor, Carlos López, Víctor, Murillo, Jauregi, Dani Sánchez, Montero, Adrián Niño, Dani Lorenzo, Izan Merino, Lobete, Dorrio, Arriaza, Rafita, Recio y Rafa Rodríguez.