La Cultural sentencia a Pellicer (1-0)

Esto es insoportable. Ya no es porque el equipo juegue mejor o peor. Tampoco porque tenga más o menos suerte. Es que la racha de resultados ya no la aguanta nadie. El Málaga CF perdió este lunes 1-0 en su visita al Reino de León, en lo que parecen haber sido los últimos 94 minutos de Pellicer al frente del banquillo del club de Martiricos.

En un día clave, el equipo no dio la cara. La faltó profundidad, le faltó pegada y le sobró fútbol horizontal. Yo soy de los que piensa que "Pelli" no es el responsable de lo que está pasando. Al menos, no el único. Aquí hay muchos jugadores que o no quieren o no saben o no pueden. El partido del Reino de León es un buen ejemplo. Ellos seguro que sí estarán el próximo fin de semana en La Rosaleda. Muchos, incluso, en el 11 inicial, jugando contra el Mirandés. Sin embargo, el míster tiene toda la pinta de que verá el partido por la tele. La ley del fútbol...

La verdad es que los números son durísimos. El Málaga CF no rasca un mísero punto fuera de casa desde su victoria el 31 de agosto en Las Palmas (0-1). Ha sumado 7 puntos de los últimos 30 posibles y está en el límite con la zona de descenso al infierno del fútbol amateur, con un tercio de la temporada ya jugado.

La visita a León parecía propicia para remediar los males. Ante un rival en zona de ascenso, recién ascendido y con serios problemas para sumar puntos en su estadio, el Málaga CF tenía una buena ocasión para sacar la cabeza del agujero. Pero otra vez le pasó lo de casi todos los partidos. Esta vez fue dominador, sobre todo en el segundo tiempo, cuando la 'Cultu' le dio el balón. Pero es que la inoperancia en ataque fue absoluta. Ni por fuera, ni por dentro. Ni con dos delanteros. Los blanquiazules fueron totalmente incapaces de crear peligro ante un rival comodísimo en su papel.

Primer tiempo

El inicio del Málaga CF fue sobresaliente. Lo que pasa es que el ímpetu le duró muy poquito. Los blanquiazules se apropiaron del balón, presionaron muy arriba y mandaron. Lobete la tuvo en el minuto 3. Jugada por banda derecha, que le cae al vasco, que estrella el balón en el larguero de la portería de Badía. Una pena, porque si hubiera acabado dentro habría cambiado radicalmente el signo del partido.

Un error en salida de balón de Dani Lorenzo propició la primera llegada de la Cultural, con remate de Iván Calero, que se fue a la derecha de la portería de Alfonso Herrero (11'). Rodri Suárez avisó con un remate de cabeza cuando el reloj marcaba el primer cuarto de hora del partido. Mejor en ese momento ya la "Cultu", más asentada y con más llegada.

Lobete, en una jugada personal, lo intentó desde fuera del área. Badía paró sin problemas, pero al menos el Málaga volvía a llegar, ya con media hora de juego de la primera parte. Rafa robó el balón a Diallo y su tiro lo despejó a córner Badía. Fue lo último que mostró el equipo en ataque en la primera parte.

La Cultural rozó el gol en el 37', en una jugada por banda derecha de toda la zona de ataque culturalista, que Ribeiro remató por encima de la meta de Alfonso Herrero, con todo a favor. Solo dos minutos después, tras un error de Montero, el propio Ribeiro ya no falló. Golazo del brasileño y partido cuesta arriba (1-0).

Segundo tiempo

Pellicer apostó por Niño para tratar de tener más peligro en área rival. Izan Merino, con tarjeta, le dejó su sitio en el once. Larrubia tuvo la primera de la segunda parte, nada más arrancar. Niño, de chilena, disparó por encima de la portería culturalista solo un par de minutos después. Lobete fue muy protagonista. Prácticamente, todo el fútbol de ataque llegaba por su perfil. El Málaga CF fue el dueño y señor, con una Cultural muy replegada.

El partido fue un monólogo malaguista. Sin gol, pero con el Málaga CF embotellando a la "Cultu", que fio todo a salir a la contra. Comenzó el carrusel de cambios. Cuco Ziganda fortaleció su medio campo. Pellicer puso a Dotor y a Dorrio para buscar algo más de punch. El paso de los minutos empezó a amenazar al Málaga CF y al futuro de Pellicer.

En plena cuenta atrás, "PellI" dejó al equipo con tres defensas. A pecho descubierto, el equipo acumuló jugadores de ataque. Pero el Málaga CF siguió sin tener ocasiones claras de gol. Siempre fallaba el último pase o el remate a puerta. Y sin eso, es imposible.

Una falta al borde del área en el 86 fue como agua de mayo. Opción clara de, al menos, meter miedo. Niño la estrelló en la barrera. Nada... En el descuento, con el Málaga CF ya sin orden ni concierto, Murillo frenó una contra como pudo, siendo el último hombre. Roja directa. Y final del partido y, quizás de una era en el Málaga CF.

Habrá que estar atentos. La salida de Pellicer del banquillo parece tan imparable como inminente. La Rosaleda lo despidió con rabia el día del Córdoba y los rectores del club no parecen por la labor de aguantarle otro partido más. Si se lo "cargan", honores para él. Ha hecho muchas más cosas buenas que malas en su etapa en Martiricos, por mucho que alguno tenga la memoria cortoplacista. Ojalá el club acierte con su sucesor, que no lo va a tener nada fácil. Porque la plantilla es la que es. Y esa sí que no va a cambiar. Al menos, hasta el mercado de enero.