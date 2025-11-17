Cultural Leonesa - Málaga CF: Juicio final en el Reino de León

Si hizo larga la espera, pero ya está aquí un nuevo partido del Málaga CF. Han tenido que pasar nueve días desde el último varapalo frente al Córdoba en La Rosaleda para poder ver de nuevo en acción a un equipo que necesita dar la vuelta a su situación de inmediato. Los resultados no llegan con continuidad, la posición en la tabla no ayuda y el ambiente en torno a la plantilla y, sobre todo, a la figura del entrenador está enrarecido. Las victorias son el mejor antídoto contra todo esto y justo eso necesita el conjunto blanquiazul en su visita.

Partido trascendental

El Málaga CF visita a la Cultural Leonesa (20.30 horas/LaLiga TV) en un partido trascendental. Una nueva derrota podría tener grandes consecuencias. No sabemos hasta qué punto, pero podría poner el punto y final a la etapa de Sergio Pellicer en el banquillo. La racha de resultados, con el añadido de dos últimos resultados muy dolorosos perdiendo puntos en el descuento, han vuelto a centrar las miradas en el técnico, que vuelve a estar ante un ‘match ball’, y no es ni el primero ni el segundo de la temporada. Se salvaron situaciones complicadas con los triunfos contra el Dépor y el Andorra, pero ahora toca volver a sobrevivir fuera de casa.

La situación clasificatoria de ambos equipos le da aún más importancia al choque. Pese a que solo estamos en la jornada 14, la ‘Cultu’ es ahora mismo un rival directo del Málaga CF. Los blanquiazules están justo por encima del descenso, con 15 puntos, y su rival está, con 14, solo uno menos, entre los cuatro equipos que ocupan la zona roja. Un triunfo en León permitiría a los malagueños abrir brecha y respirar más tranquilos también en este aspecto.

El equipo de Martiricos llega al encuentro, una vez más, con muchas bajas, pero con la sorpresa positiva de la recuperación milagrosa de Chupete. El delantero cordobés ha acortado plazos y ha entrado en la convocatoria para el choque y podría tener algún minuto, aunque no será de inicio. La lista de ausencias sigue siendo amplia: Gabilondo, Juanpe, Brasanac, Ochoa -convocado con Irlanda sub-19-, Ramón, Luismi, Moussa y Álex Pastor -sin ficha-.

Altas y bajas

Las múltiples bajas obligan a Pellicer a cambios en el once con respecto a la última jornada. Izan Merino es el mayor candidato a hacer de Juanpe en el centro del campo, y también podría regresar a la titularidad Rafa Rodríguez tras su doblete ante el Córdoba. Veremos también si la recuperación total de Carlos Puga le devuelve al once o si el míster ve preparado a Adrián Niño para salir de inicio.

En el bando contrario, los del ‘Cuco’ Ziganda también llegan con algunas ausencias notables. Se le ha lesionado Rubén Sobrino, un fijo en el ataque leonés, y tampoco podrá contar con Barzic, concentrado con su selección. Por contra, recupera a Chacón, pieza fundamental. Para la ‘Cultu’ también es un partido muy importante para intentar salir de la zona peligrosa y mejorar sus números en su estadio, donde solo han ganado un partido en toda la Liga.

Tras varios reveses, el Málaga CF necesita volver a sumar fuera de casa, a poder ser 3 puntos, tras más de dos meses y medio de derrotas consecutivas a domicilio. Urgen puntos y una buena imagen. Al equipo, a Pellicer y a la afición.