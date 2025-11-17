El Málaga CF empata a 15 puntos con el descenso

La jornada 14 de LaLiga Hypermotion llegó a su final este lunes con el 1-0 del Cultural Leonesa-Málaga CF. Un resultado que, además de dejar a Sergio Pellicer en una situación extremadamente vulnerable, también coloca a los blanquiazules en la 18ª posición con 15 puntos.

Media tabla y descenso

Los de Martiricos tenían dos pruebas consecutivas ante rivales colocados en el descenso para definirlos los objetivos más inmediatos y, por lo pronto, lo que han hecho ha sido sacar al conjunto leonés del abismo. Se salva de la zona roja el Málaga CF por el average en ese cuádruple empate con la Real Sociedad B, el Granada y el Huesca, 17º, 19º y 20º, respectivamente.

También ha sido jornada importante para equipos de la zona media-baja. El Castellón le endosó un 5-4 a la Real Sociedad B. El Albacete también superó por 1-0 al FC Andorra, mientras que el Leganés venció 1-2 al Ceuta. El Real Zaragoza, aún colista, volvió a ganar casi dos meses después en Segunda División tras ese 1-0 ante el Huesca.

Ascenso y play off

En la parte de arriba hay equipos que ya empiezan a desmarcarse. Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y Las Palmas empatan en los tres primeros puestos a 26 puntos. Al igual que el Burgos y el Almería, cuarto y quinto clasificado, respectivamente, con 25 tantos gracias a una racha de cuatro victorias y solo un empate en las últimas cinco jornadas.

Mirandés, próximo rival

El Málaga CF volverá a jugar contra el Mirandés el próximo domingo sin ninguno de sus dos centrales titulares, a partir de las 21.00 horas, en La Rosaleda. El conjunto de Anduva es uno de los que ha cambiado de inquilino en el banquillo en este primer tramo de la temporada, aunque sin resultados inmediatos. Esta última jornada perdió contra el Burgos por 0-2, manteniéndose en la penúltima plaza de la clasificación con 12 puntos.