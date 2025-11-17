Las notas de los jugadores del Málaga CF frente a la Cultural Leonesa

El Málaga CF vuelve a caer fuera de casa. Empieza a no ser noticia. Seis derrotas consecutivas a domicilio y una racha general muy pobre que deja al equipo al borde del descenso y a su entrenador cerca de la destitución. El conjunto blanquiazul perdió por 1-0 frente a la Cultural Leonesa en el Reino de León en otra floja actuación en líneas generales. Ponemos nota a los jugadores, uno por uno.

Alfonso Herrero (4) Superado por Ribeiro en el mano a mano. No tuvo mucho más trabajo en todo el partido.

Rafita (4) Superado en defensa e inoperante en ataque. Flojo partido del lateral.

Murillo (2) No fue al cruce en el gol a cubrir las espaldas. Mala decisión. Expulsado en el descuento.

Javi Montero (1) Error de bulto que propició el gol del rival. Y no es el primero del curso. Vio la quinta amarilla.

Víctor García (3) No puso un centro rematable en todo el partido. Blandos y con poca intención. Con lagunas defensivas.

Izan Merino (4) Amonestado antes del minuto 20. Esa amarilla ayudó a ser el elegido para ser sustituido en el descanso.

Dani Lorenzo (5) El único que le puso algo de cordura al juego. Muy solo. Por encima del resto.

Rafa Rodríguez (4) Perdido en disputas en solitario. Al menos le puso ganas. Pudo marcar desde la frontal.

David Larrubia (2) Otra vez desaparecido en un partido a domicilio. Sin ningún peso en el juego del equipo. Perdido.

Lobete (4) La mandó al larguero a los 3 minutos. Lo intentó por banda, sin desborde ni acierto.

Eneko Jauregi (3) Una isla en la primera parte. Jugó bien de espaldas a portería. Desasistido.

Suplentes

Niño (3) Aportó poco tras el descanso. Estrelló una falta clara en la barrera.

Dorrio (3) Sin acierto en los centros desde la izquierda.

Dotor (3) No aportó lo que el equipo necesitaba en el tramo final.

Puga (SC) De vuelta tras la lesión.