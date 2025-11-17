Pellicer: «Posiblemente, ahora el entrenador divide»

Sergio Pellicer compareció tras la derrota del Málaga CF contra la Cultural Leonesa con un mensaje muy claro:«Unidos somos el doble y divididos somos la mitad». Mandó varios mensajes más allá del partido como que el equipo ha salido de rachas peores o que también «a veces es necesario dar un paso al lado». Sea como fuere, su situación cada vez es más complicada... ¿e insostenible?

Balance

«Ha sido un partido muy igualado al inicio. Nosotros hemos tenido la primera ocasión. Luego sí que es verdad que en las transiciones nos han generado peligro. Luego viene el gol de un desajuste. Es un partido muy igualado. En la segunda parte lo hemos intentado de todas las maneras. El equipo demuestra que tiene alma, que quiere. Podemos estar jugando mucho tiempo que no hubiéramos marcado gol. La suerte hay que buscarla, hay que tener paciencia. Hemos embotellado al rival, pero nos ha faltado el divino tesoro. Está claro que es muy doloroso porque es una racha que tenemos fuera de nuestro estadio, te vas con una situación muy agridulce».

Su futuro

«He visto un titular en León que decía que ‘unidos somos el doble y divididos somos la mitad’. Ahora mismo, puede ser que yo sea el que haga esa mitad. Está claro que son situaciones dolorosas y entiendo mi cargo, entiendo todo. Me da mucha rabia porque nos ha faltado. El gol nos hubiese llevado al segundo. Esto acaba con una expulsión de Murillo. Soy el máximo responsable, queda clara la valoración y todo lo que tiene que ocurrir».

Dani Lorenzo fue protagonista con balón. / LaLiga

Sin goles

«Es un equipo que defiende muchísima alma, muchísima determinación. Es verdad que por acumulación es difícil, pero lo hemos intentado. Hemos cambiado la estructura, atacar con dos puntas y dos interiores, laterales que eran extremos largos. Muchas veces, cerca del área no hemos girado el juego, abusábamos del centro. Cuando un equipo defiende de esa manera... Muchísimos rechaces no han caído de nuestro lado. Son esos detalles, estar atentos a la segunda jugada, a que pueda caer el rechace. La primera parte ha sido muy igualada a excepción de las transiciones. También hemos tenido varias situaciones con Lobete y Rafa. El que marcaba el gol lo tenía. Cuando vamos ganando no somos capaces de defender como ha defendido la Cultural. Nos ponemos por delante y no somos capaces. Por nuestra identidad no podemos hacer esa segunda parte, nuestra gente nos pide que miremos hacia delante. El resultado es muy doloroso».

Reunión con el club

«Conmigo no va a tener el club ningún problema. Tengo fuerza. Veo las situaciones y creo que se le va a dar la vuelta, claro que lo entiendo. Lo puedo decir, hablaré con el club porque es normal. Unidos somos el doble y divididos somos la mitad. Posiblemente, el entrenador divide. Hay que valorarlo como una situación difícil y creo que a veces es necesario dar un paso al lado».

Táctica contra la Cultural

«Yo entiendo todo. Si este partido es al revés, sería que el equipo no ataca, que el equipo marca y se tira atrás. Hemos intentado todo. No hemos ganado, pero el equipo lo ha intentado. ¿Que el equipo tiene que intentarlo mucho más? Por supuesto. No he pensado en mí, he pensado en el club porque si no hubiese sacado a Chupete con riesgo de lesión, he pensado en el futuro de los chicos. Vamos a tener un poco de calma porque la valoración es que si cualquier acción hubiese caído de nuestro lado, hubiese sido el empate. El rival ha aprovechado sus situaciones en las transiciones y nosotros no hemos sido eficaces. Defendemos más alto, el rival tiene más espacios. Para no tener espacios hay que tener paciencia, llevar el balón de un lado a otro, estar por acumulación.

Afición

«A la afición no se le puede pedir más, está cansada de mi mensaje. Darles las gracias y que sigan animando como hicieron el otro día. Hay tiempo para darle la vuelta. La unión tiene que hacer la fuerza. Cuando más unidos hemos estrado, hemos salido de situaciones mucho más complicadas que la de ahora».