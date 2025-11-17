Las horas contadas para Pellicer en el Málaga CF

Ahora sí, la situación en el Málaga CF ha saltado completamente por los aires después de la derrota del conjunto blanquiazul contra la Cultural Leonesa (1-0). La visita de este lunes al Reino de León se antojaba como el gran juicio final al futuro de Sergio Pellicer y la realidad es que el técnico va camino de tener las horas contadas después de lo acontecido estas últimas semanas, con una racha de malos resultados que parece nunca acabar.

Este Málaga CF, del que la directiva y el propio entrenador habían asegurado que el objetivo era mejorar su papel de la temporada pasada y a no sufrir por el descenso, se encuentra empatado con los 15 puntos del Granada y del Huesca en descenso, 19º y 20º clasificado, respectivamente. Así que la situación es límite para el entrenador, la plantilla y también una directiva que está obligada a tomar decisiones. ¿La destitución de Pellicer?... Las próximas horas lo dirán, pero cuesta pensar en que no se certifique más pronto que tarde.

No solo se trata de haber perdido contra la 'Cultu'. Tiene mucho peso lo que lleva ocurriendo en los últimos meses y, especialmente, en las últimas semanas contra el Castellón y el Córdoba. El equipo llegó ganando 0-1 al descuento en Castalia y los locales consiguieron revertir aquel día el resultado para ganar 2-1. En el derbi andaluz, Rafa puso también el 2-1 un minuto antes del descuento y el equipo blanquiverde empató al borde del pitido final.

Situación límite

La afición estalló en aquel momento. José María Muñoz, Kike Pérez y Loren Juarros tuvieron que escuchar cómo el público, que ha protegido con merecimiento a Pellicer desde su primera etapa, gritaba basta para pedir su dimisión. No fueron ni una ni dos personas. ¿Cómo va a ser el regreso a casa este domingo contra el Mirandés con otra derrota en el saco? ¿Podrían permitirse que ocurriera una segunda vez?

Y es que a este Málaga CF, salvando las distancias, se le está poniendo cara de aquel equipo de José Alberto en la temporada 2021/22. Llegó a ser uno de los mejores locales de Europa, aunque el desternillante 0-5 ante el Ibiza acabó con su puesto en enero, pero era una consecución de malos resultados cuando tenía que competir lejos de La Rosaleda. Ahora, sin ni siquiera alcanzar esos números jugando en Martiricos, los de Pellicer han tocado fondo este lunes a domicilio.

A cero como visitante

El Málaga CF acumula seis partidos consecutivos sin conseguir un solo punto como visitantes: Huesca (1-0), Burgos (2-1), Racing de Santander (3-1), Leganés (2-0), Castellón (2-1) y Cultural Leonesa (1-0). Es decir, 18 puntos que se han ido a la basura en una racha infame. La primera y la única victoria lejos de Málaga llegó en la jornada 3 frente a la UD Las Palmas con aquel gol zarpazo de Rafa para poner el 0-1. Desde entonces, nada de nada.

El Málaga CF cayó en Castellón con dos goles en el descuento. / LaLiga

A partir de aquel triunfo, dejando a un lado el pase a la segunda ronda de la Copa del Rey tras eliminar al CD Estepona de Segunda RFEF, el equipo ha disputado un total de 11 partidos en LaLiga Hypermotion con un balance de dos victorias, tres empates y seis derrotas. O lo que es lo mismo, 9 puntos de los 33 posibles. Por ejemplo, el Málaga CF de la temporada anterior tenía a estas alturas 20 puntos por los 15 de ahora.

Horas decisivas

Todo apunta a que la directiva va a decidir unir a Pellicer a la eterna sangría de entrenadores destituidos en Segunda División. Una decisión complicada porque nunca es fácil echar a un técnico y menos con el componente emocional que une al conjunto de Martiricos con el entrenador castellonense, entonces en La Academia, antes de subir al primer equipo. Sin embargo, con un peaje a pagar importante, algo tiene que cambiar para evitar la deriva.