Málaga CF: De la ilusión al hartazgo en tres meses

La campaña 2025/26 acaba de entrar en un punto de inflexión para el Málaga CF cuando solo se lleva disputado un tercio de competición. Qué lejos quedan aquellas buenas sensaciones y la ilusión generada durante la pretemporada. Qué podo duró la alegría para un equipo y una afición que vieron cómo la temporada ya empezó torcida y que ahora, tres meses después del inicio oficial del curso, buscará dar la vuelta por completo a la situación con un cambio de entrenador.

En un bucle infinito

La sensación es que el inicio de esta temporada ha sido una prolongación del final del anterior, pese a la ilusión generada durante la pretemporada. Y la puntilla ha sido la derrota en León frente a la Cultural Leonesa (1-0), que ha dejado al equipo al borde del descenso -igualado a 15 puntos en la zona roja- y ha obligado a los que mandan en Martiricos a tomar una decisión desagradable: la destitución de Sergio Pellicer. La marcha de los blanquiazules no es buena y se ha llegado a una dinámica muy peligrosa que ha derivado en el cese del técnico de Nules.

El malaguismo parece instalado en un bucle infinito desde hace meses. La marcha del equipo y el ambiente en torno a la figura del entrenador recordaban ya demasiado a los últimos meses de la pasada temporada. Se venía con la mochila cargada de piedras y la situación se ha vuelto irreversible. El conjunto blanquiazul no gana (ni puntúa) fuera de casa desde la primera salida liguera a Las Palmas, allá por el 31 de agosto, y la racha en general es de 7 puntos de los últimos 30 posibles. Siete derrotas en las últimas 10 jornadas. Insostenible.

Desde el club se vendió desde el verano que era la temporada del "paso adelante", de mejorar lo del año pasado, y Sergio Pellicer y la plantilla, hasta el momento, no han sido capaces de conseguirlo. La campaña ya comenzó viciada. Lesiones de larga duración de pesos pesados de la plantilla (Luismi y Álex Pastor), otros tantos problemas físicos que han ido lastrando al equipo semana a semana, declaraciones del técnico que no tocaban con el curso recién comenzado -despedida anticipada- y una ausencia total de evolución en el juego del equipo. No queda nada de lo se vio y prometió en verano. El fútbol alegre que se vendió no ha aparecido salvo en momentos muy concretos y al final los resultados se han llevado el proyecto por delante.

El ambiente ya estaba enrarecido desde hace semanas. Pero al final la pelotita es la que manda. Pellicer salvó dos 'match-ball' con las victorias frente al Dépor (3-0) y al Andorra (4-1) en La Rosaleda, pero a la tercera llegó la vencida. Es lo que tiene vivir continuamente en el alambre. El equipo volvió a cuajar una actuación muy pobre en León, de las peores de la temporada, y la sensación en Pellicer de agotamiento y de estar superado es ya más que evidente.

Punto de inflexión

Ahora le toca mover ficha a los que toman decisiones. Este martes se anunciará la destitución del de Nules y la contratación de un sustituto de garantías no debe dilatarse demasiado, porque hay mucho en juego. La temporada todavía es salvable, el equipo ni siquiera está en puestos de descenso aunque la posición sea muy incómodo, pero hay que dar un giro radical de inmediato para que no se acerquen los fantasmas del curso 2022/23, otra temporada que empezó con máxima ilusión y acabó como acabó. Las sensaciones no son las mismas que en aquel momento, el Málaga no es un equipo muerto como aquel y hay tiempo de sobra para reflotar la nave. El domingo contra el Mirandés será el primer paso de una nueva etapa en el club. Suerte y acierto.