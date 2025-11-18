Pellicer ya se despide: "Muchas gracias a todos"

El Málaga CF ya está en la capital después de uno de los viajes más incómodos que se recuerdan. En el primer lunes de partido de la temporada, obligados a hacer noche en Madrid después de la derrota en León y a llegar a la Costa del Sol alrededor de las 14.45 horas, la expedición blanquiazul alargó más de lo deseado un viaje que ha acabado con el futuro de Sergio Pellicer en el banquillo de Martiricos.

Sergio Pellicer empezó a despedirse de los medios en su llegada a Málaga. / Álex Zea

Las caras lo decían todo una vez se pisó el suelo de la estación María Zambrano. Con Kike Pérez y Loren Juarros al frente del grupo, el Málaga CF evidenció un final importante tras la jornada 14 de LaLiga Hypermotion. Gestos muy serios, sin apenas cruzar palabra. Los jugadores estuvieron completo silencio. Algún aficionado se acercó a saludar a Pellicer y rápido de vuelta al autobús para poner rumbo a La Rosaleda, donde comenzará el adiós del técnico castellonense después de haber emitido un "muchas gracias a todos".

Los jugadores del Málaga CF llegaron muy serios. / Álex Zea

Tarde de sustitución

Más allá de todas las decisiones que se tomen desde la directiva, la plantilla es muy consciente de que no ha respondido a las expectativas sobre el césped. Lo dijo David Larrubia después del empate contra el Córdoba: "No se puede echar a 25 jugadores y es más fácil una destitución". Y es que, además de todas las lesiones y los infortunios, el rendimiento sobre el campo está mucho más lejos de lo que se esperaba.

El primero en caer, por lo pronto, es el entrenador. Pellicer es consciente de la situación y también ha confesado en sus últimas ruedas de prensa que entendería todo lo que se trasladase desde el club. Hay momentos en los que sobran las palabras ante la evidencia de lo que está por venir, pero habrá una reunión en La Rosaleda para oficializar el cese del castellonense como entrenador del Málaga CF, aunque ya sabe cuál es su futuro.

En busca del sustituto

A partir de ahí, comienza la difícil tarea de buscar un relevo con la mayor inmediatez posible. El equipo vuelve a jugar el domingo, a partir de las 21.00 horas, contra el Mirandés, penúltimo clasificado de Segunda División. No estarán ni Javi Montero ni Murillo, el primer por ciclo de tarjetas y el segundo expulsado tras recibir la roja en el descuento de la segunda parte. Parece fundamental que sí esté el nuevo técnico sentado en el banquillo de La Rosaleda.