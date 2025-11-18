Oficial: Sergio Pellicer, destituido

Solo faltaba el anuncio oficial. Desde que el Málaga CF cayó en la noche de este lunes en el Reino de León, Sergio Pellicer estaba sentenciado. La derrota frente a la Cultural Leonesa fue la puntilla para la continuidad del técnico en el banquillo blanquiazul. A media tarde de este martes, el club ya ha hecho oficial lo que era un secreto a voces desde hace unas horas: el punto y final a la etapa de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga CF.

Comunicado

"El club informa que el técnico deja de ser el entrenador del primer equipo. La entidad agradece su dedicación, compromiso y amor por estos colores, demostrados en todas sus etapas como preparador", reza el escrito con el que el Málaga CF ha anunciado la salida de Sergio Pellicer. "Pellicer ha sido y es un ejemplo de humildad, trabajo y sentimiento de pertenencia. Bajo su dirección, además, debutaron más de una veintena de jugadores formados en La Academia MCF, muestra de su apuesta por el talento joven generado en una cantera blanquiazul donde despuntó como entrenador.

"Más allá de los resultados, Pellicer deja una huella imborrable en la historia reciente del Club y su amor incondicional por el escudo hacen de él 'uno de los nuestro'’. El Málaga Club de Fútbol desea a Sergio Pellicer el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales. Gracias por tu compromiso, tu pasión y por haber representado con orgullo el sentimiento malaguista. Gracias y suerte, míster", añade el comunicado.

En busca del sustituto

La idea del club es contar con un nuevo entrenador cuanto antes, pero si no llega a tiempo para este miércoles será Francis Bravo el que se haga cargo del equipo de manera interina en los entrenamientos hasta la llegada del sustituto de Sergio Pellicer. Está por ver si ese relevo llegará a tiempo para sentarse en el banquillo el domingo contra el Mirandés, la intención es que sí.

Con Pellicer se marcha el segundo entrenador con más partidos en la historia del Málaga CF. / LaLiga

La derrota en León fue el epílogo de la segunda etapa de Sergio Pellicer en el banquillo blanquiazul. El tropiezo por la mínima (1-0), más allá de unas malas sensaciones por el juego, deja a los blanquiazules, con 15 puntos, igualado con los puestos de descenso. La racha de seis derrotas consecutivas fuera de casa y de 8 puntos logrados de los últimos 33 posibles han convertido en insostenible la situación del equipo, y la cadena, como es habitual, se rompe por el eslabón más débil, el entrenador.

Sergio Pellicer deja al cargo de entrenador del Málaga CF tras 186 partidos dirigidos, entre dos etapas (2020-2022 y 2023-2025), como el segundo entrenador más longevo del club, tras Joaquín Peiró (244 partidos).