Sergio Pellicer: Un pedazo de historia del Málaga CF

El Málaga CF y el malaguismo deben estar a la altura en el punto y final a la etapa de Sergio Pellicer en el banquillo. Se considere más o menos justa o injusta su destitución, opiniones hay para todos los gustos, la despedida a uno de los técnicos más longevos en la historia del club debe ser acorde a su figura. La andadura del de Nules como entrenador blanquiazul no ha sido, precisamente, un camino de rosas. Siempre ha tenido apoyos y detractores, ha pasado por buenos y malos momentos, en los años más complicados de la existencia del club, y la sombra de la destitución ha estado presente en todas las últimas temporadas, hasta que se ha llegado al término de su etapa tras la derrota en León.

Una de las cosas que definen a las grandes aficiones es saber estar a la altura para despedir a sus mitos. Y Pellicer, guste más o menos su fútbol, lo es en el club blanquiazul. Cuando las cosas van bien todo el mundo está en el barco, pero lo difícil es saber reconocer y tener memoria, como reza parte del lema del Málaga CF, cuando llega la tormenta que pone fin a un ciclo. El hasta este martes técnico blanquiazul merece marcharse bien, con honores, porque aunque las últimas semanas han sido la crónica de una muerte anunciada, la etapa de Pellicer en el banquillo va mucho más allá de este curso. Y en ese periplo, hay un momento que ningún malaguista va a olvidar: el ascenso a Segunda en Tarragona. Y Pellicer fue uno de los protagonistas de esa bonita historia.

Dilatada trayectoria

El paso de Sergio Pellicer por el banquillo del primer equipo del Málaga CF ha dado para casi todo. Permanencias agónicas, un descenso, un ascenso y un sinfín de dificultades en un club que lleva más de seis años administrado judicialmente. El castellonense aterrizó en el banquillo en uno de los momentos más complicados de la historia reciente de la entidad. Cogió las riendas con el equipo en una situación muy delicada en enero de 2020, debutando con una victoria en La Rosaleda contra la Ponferradina (1-0), y logrando la salvación, pandemia mediante, en una campaña en la que se puso fin al mandato de Al-Thani en la entidad y llegó José María Muñoz como administrador judicial.

Se ganó el derecho a seguir y en la temporada 2020-21 volvió a lograr la permanencia en unas circunstancias que es de justicia destacar. Poco le faltó al Málaga CF para no salir a competir tras un verano agónico, lo hizo con solo 18 fichas profesionales, castigado por LaLiga tras la penosa gestión de Al-Thani en los cursos anteriores, y aun así volvió a dejar en Segunda al equipo con suficiencia. Pero decidió no continuar. No llegó a un acuerdo con el club y se marchó, poniendo así fin a su primera etapa en el banquillo.

Segunda etapa en el banquillo

Pellicer estuvo fuera durante temporada y media, donde la inestabilidad en el banquillo fue la protagonista. Hasta cuatro entrenadores -José Alberto López, Natxo González, Pablo Guede y Pepe Mel- estuvieron al frente de la nave en poco más de un año. Se firmó una permanencia pírrica en la 2021/22 y cuando Pellicer regresó en la 2022/23, las cosas estaban ya muy cuesta arriba. El curso empezó torcido con Guede, no se enmendó con Pepe Mel y cuando el de Nules retomó las riendas ya fue demasiado tarde. El equipo cayó a los infiernos de la Primera RFEF y desde el club apostaron por la continuidad de 'Pelli' para devolverlo a Segunda.

Y lo consiguió. Con dudas durante el curso, con la sombra de una destitución sobrevolando Martiricos en los momentos más críticos de la temporada, pero con final feliz: ascenso histórico en el último minuto en la final del play off de ascenso en Tarragona. Y ahora es el momento de recordarlo, Pellicer fue el entrenador que devolvió al Málaga CF a Segunda División, y eso nadie lo puede cambiar.

En la pasada temporada (2024/25), la de retorno al fútbol profesional, Pellicer volvió a cumplir el objetivo marcado por el club: permanencia conseguida. De nuevo con momentos complicados durante la temporada, al borde de la destitución en una pobre segunda vuelta, pero otra vez con el trabajo hecho. Pellicer ha sorteado situaciones muy complicadas en el banquillo. Ha salvado muchos 'match-ball' y siempre había conseguido sacar la cabeza cuando todo el mundo lo veía más fuera que dentro... Hasta ahora. La situación se ha vuelto insostenible. Las victorias contra el Dépor y el Andorra le dieron algo de aire, pero los últimos resultados y la imagen del equipo, sobre todo fuera de casa, se han terminado por llevar el proyecto por delante.

Despedida a la altura

Pellicer debe marcharse con honores. Los números están ahí. Se va como el segundo entrenador con más partidos en el banquillo del Málaga CF (186), solo por detrás del mítico Joaquín Peiró (244). Seguramente ese desgaste también le ha pasado factura en una temporada que empezó torcida desde el principio, con lesiones, declaraciones inoportunas y una sensación de despedida antes de tiempo.

Se acaba la etapa de Sergio Pellicer, un hombre de club, quién sabe si algún día volverá, pero el Málaga CF sigue. El fútbol no frena y ahora le toca a la entidad abrir una nueva etapa que lleve a buen puerto la presente temporada. Le toca a los dirigentes de la entidad acertar con el sustituto y dar la vuelta a la temporada, empezando este domingo contra el Mirandés en La Rosaleda, pero antes toca despedir como merece a Sergio Pellicer.