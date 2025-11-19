Brasanac y Juanpe, al margen en una sesión dirigida por Acejo

Mientras la atención estaba centrada en el banquillo, con la despedida de Sergio Pellicer y el desembarco de Juan Francisco Funes como entrenador del primer equipo, la plantilla del Málaga CF volvió en la tarde de este miércoles a los entrenamientos tras la derrota del lunes en León y para empezar a preparar el choque este domingo en La Rosaleda contra el Mirandés (21.00 horas).

Acejo dirige el entrenamiento

La sesión estuvo dirigida por Alejandro Acejo, segundo de Sergio Pellicer, y ya este jueves tomará las riendas Funes. En el entrenamiento estuvieron al margen del grupo Juanpe, que sigue recuperándose de una lesión muscular, y Darko Brasanac, todavía con molestias en la rodilla. También estuvieron ausentes los lesionados de larga duración: Luismi, Moussa, Ramón y Álex Pastor (sin ficha).

La primera plantilla blanquiazul completó una sesión en el anexo de La Rosaleda en la que los futbolistas que tuvieron más minutos en el partido en el Reino de León trabajaron a menor ritmo. Estuvieron junto al equipo un día más Recio, Rafita y Arriaza.

Funes toma el mando

El equipo blanquiazul volverá a ejercitarse este jueves, de nuevo en horario de tarde, ya con Funes al mando. Antes, a las 13.00 horas, será presentado el nuevo técnico en sala de prensa.