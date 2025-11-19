Emotiva despedida de Sergio Pellicer: "Es el momento de separar los caminos"

Lo dijo Pellicer hace pocos días en una comparecencia anterior. Se habrá sentado en esa sala de prensa unas 400 veces como entrenador del Málaga CF. Y este miércoles le tocó una de las más complicadas. El técnico de Nules vivió este miércoles su última comparecencia de esta segunda etapa como entrenador blanquiazul, la de su despedida tras ser destituido. Esta vez no tocaba hablar tácticas, bajas, rivales o planes de partido, le tocaba decir adiós... o hasta luego.

La expectación en la sala de prensa de La Rosaleda fue máxima. Pocas ruedas de prensa se recuerdan con tanta gente en Martiricos. Pellicer estuvo arropado por buena parte de la plantilla, su cuerpo técnico, otros trabajadores del club, consejeros consultivos y la plana mayor, José María Muñoz, Kike Pérez y Loren Juarros, que se sentó junto al ya exentrenador en el estrado.

Apoyo del director deportivo

Precisamente, fue Loren Juarros el primero en tomar la palabra. "El fútbol tiene estas injusticias. Sergio, muchas gracias. Por tu trabajo, tu sentido de pertenencia, por sentar las bases de lo que tiene que ser el Málaga del futuro. Mucha suerte. Se deja la puerta del Málaga abierta. Es fútbol es así de ingrato. Gracias por la paciencia conmigo. No tengo dudas de que volverás al Málaga. Gracias por todo", dijo el director deportivo blanquiazul.

Despedida de Sergio Pellicer en la sala de prensa de La Rosaleda. / Álex Zea

Palabras de agradecimiento

Y le llegó el turno de hablar a Pellicer. El técnico centró su despedida en los agradecimientos, en los que no quiso dejarse absolutamente a nadie: "Gracias por el trabajo diario, por estas palabras. Tengo pocas palabras, la gente está cansada de escucharme. Muchísimas gracias a todos. A los jugadores, desde los que tengo incluso de juveniles. Al cuerpo técnico. A los directores deportivos, Manolo Gaspar y Loren. Casanova y Arnau, que en paz descanse. Me dejaré mucha gente. José María, Kike. Muchas gracias, pese a las diferencias en el día a día. Trabajamos buscando lo mejor. Quiero dar las gracias a los pequeños invisibles. A los empleados del club, mantenimiento, cocina... Sois el verdadero motor. Una segunda familia para mí. Me llevo eso. Desde que llegué han dado el máximo. Pero no nos representamos a nosotros. Somos un club grande. Vosotros mantenéis esto. También a los medios de comunicación, por haberme aguantado. Dar las gracias en la crítica y el elogio, entiendo vuestra profesión. Me quedo con lo más bonito, en lo mejor. Por último, la afición. Lo que ha vivido estos últimos años es increíble. Pido unidad, que cuando llegue el nuevo entrenador apoyen. Juntos somos más fuertes. Estábamos en el pozo hace dos años. Cada vez hay más niños en La Rosaleda. Si tenemos tranquilidad, este equipo mirará otras situaciones. Hay jugadores, afición y trabajo. Y a mi mujer y mi hija Será un día duro".

"Esto es fútbol"

La comparecencia no fue extensa, como así lo quería. Pero dio para algunas preguntas de los medios. La primera de ellas sobre las diferencias entre esta salida y la anterior. Pellicer reconoció su error en 2021. "Esto es fútbol. Hay que saber entenderlo. Tengo que reconocer que la otra vez me hubiese quedado, hubiera dado marcha atrás. Me he equivocado, pero solo tengo palabras de agradecimiento. He vivido un sueño, desde que entrenaba en la Virreina. Poder representar este club ante circunstancias difíciles", expresó.

Despedida de Sergio Pellicer en la sala de prensa de La Rosaleda. / Álex Zea

El cargo de entrenador desgasta, y más en un club como el Málaga, y Pellicer lo ha notado en los últimos meses. "Ha sido un desgaste brutal. Me va a servir de experiencia. Lo llevo al límite, por eso a veces me equivoco. Fuerza hay, pero lo que queremos es lo mejor para el Málaga. Los resultados están ahí, con pequeños matices", aseguro. Aunque tiene claro que este equipo tirará para arriba: "El domingo empieza otra vez esto, apoyad al nuevo entrenador. El equipo lo nota, en La Rosaleda tenemos que sentirnos invencibles. Unión, vamos a estar mucho más cerca. No tiene nada que ver con la última vez que yo llegué aquí. Hay mucha pasión y energía. Hay algo dentro que los jugadores y el club lo tienen. Va a ir para arriba. Tengo el convencimiento de que lo mejor está por llegar".

Puertas abiertas

Las puertas del Málaga CF quedan abiertas para Pellicer. El futuro dirá, pero ahora Pellicer no quiere pensar en eso. "Mañana cogeré la bicicleta. Pararé a desayunar. Iré a por mi hija.... El futuro ya veremos. Será el día más difícil para mí. Estar con la familia. Ya veremos lo que pueda venir. Es el momento de separar los caminos, limpiar un poco. Es lo que se necesita", concluyó.

Sergio Pellicer terminó su última comparecencia en esta etapa en el club con un "Os quiero a todos", mientras miraba a sus jugadores y compañeros de trabajo. Saludó uno por uno a todos los presentes en sala. Sin decir una palabra más fuerte que otra. Como un señor. Y con las puertas del club abiertas para el futuro. Quién sabe...