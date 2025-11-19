Entrenador
Funes sustituye a Pellicer en el banquillo del Málaga CF
El club blanquiazul apuesta por el entrenador del filial para hacerse cargo del primer equipo hasta final de temporada
Sergio Pellicer ya tiene sustituto. El Málaga CF ha hecho oficial en la tarde de este miércoles que será Juan Francisco Funes, entrenador del filial, el que tome el relevo del castellonense y coja las riendas del primer equipo hasta el final de la presnete temporada. Después de todas las opciones que han salido a la palestra en las últimas horas, finalmente la entidad de Martiricos apuesta por un hombre de la casa para "la continuidad del proyecto sustentado en La Academia MCF como piedra angular".
Han sido muchos los nombres que han sonado desde que el club anunció la destitución de Sergio Pellicer, la mayoría de ellos contrastados en Segunda División, pero no será ninguno de ellos. Será Funes, hasta ahora entrenador del Atlético Malagueño en Segunda RFEF. Como ocurrió en su día con la llegada de Pellicer, el club de Martiricos tira de una opción de la casa para sacar adelante la presente temporada.
Trayectoria en el club
El técnico llegó a la Entidad en el curso 20/21 para hacerse cargo del Atlético Malagueño, donde ha disputado el playoff de ascenso en cada una de sus temporadas al frente, hasta conseguir el ascenso a 2ª RFEF la temporada pasada.
- El parque de Málaga considerado el mejor de España: con toboganes de 11 metros, camas elásticas y su propia tirolina
- El enorme parque de Málaga con ocho miradores, una red de senderos y zonas de pícnic: perfecto para una escapada en familia
- El Ayuntamiento de Málaga irá eliminando las entidades de conservación
- Una ruta a dos de los nacimientos de agua más impresionantes de Málaga: las lluvias los han llenado de cataratas
- Un castillo medieval abandonado con las mejores vistas de Málaga: un enorme 'trampantojo' a 20 minutos de la capital
- Sergio Pellicer ya se despide del Málaga CF: 'Muchas gracias a todos
- La A-357 cerrada por pruebas del nuevo carril BUS-VAO: detalles y horarios
- Así es la pizzería más antigua de Málaga: medio siglo de historia con platos a 5 euros