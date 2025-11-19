Funes sustituye a Pellicer en el banquillo del Málaga CF

Sergio Pellicer ya tiene sustituto. El Málaga CF ha hecho oficial en la tarde de este miércoles que será Juan Francisco Funes, entrenador del filial, el que tome el relevo del castellonense y coja las riendas del primer equipo hasta el final de la presnete temporada. Después de todas las opciones que han salido a la palestra en las últimas horas, finalmente la entidad de Martiricos apuesta por un hombre de la casa para "la continuidad del proyecto sustentado en La Academia MCF como piedra angular".

Han sido muchos los nombres que han sonado desde que el club anunció la destitución de Sergio Pellicer, la mayoría de ellos contrastados en Segunda División, pero no será ninguno de ellos. Será Funes, hasta ahora entrenador del Atlético Malagueño en Segunda RFEF. Como ocurrió en su día con la llegada de Pellicer, el club de Martiricos tira de una opción de la casa para sacar adelante la presente temporada.

Trayectoria en el club

El técnico llegó a la Entidad en el curso 20/21 para hacerse cargo del Atlético Malagueño, donde ha disputado el playoff de ascenso en cada una de sus temporadas al frente, hasta conseguir el ascenso a 2ª RFEF la temporada pasada.