Loren: "No soy un kamikaze, Funes es un proyecto del club"

Loren Juarros estuvo junto a Funes en la presentación del nuevo entrenador del primer equipo del Málaga CF. El director deportivo blanquiazul, encargado de buscarle sustituto a Pellicer, aseguró al nuevo inquilino del banquillo que no tiene "ninguna duda de que vas a ser capaz de llevar al equipo donde tiene que estar", aunque reconoció que habló con otros entrenadores de fuera para asumir el cargo: "He llegado a hablar con tres posibilidades. No se ha podido concretar ninguna por diferentes motivos. Funes es un proyecto de entrenador de club, tan importante como las otras opciones".

Presentación de Funes

"Esto no es un regalo. Te lo has ganado. Desde el primer día que hablé contigo en junio del 23. Siempre he pensado que tenías que ser en el futuro un entrenador del primer equipo del Málaga. Se ha consolidado la idea a lo largo del tiempo. Lo ideal hubiera sido en un inicio de temporada, pero los tiempos son los que son. Sergio tenía que salir y eras la opción del club. He trabajado otras opciones, no lo niego. No se ha dado. Transmití a la dirección que la decisión era firme y tengo la absoluta confianza en el paso que vamos a dar. No tengo ninguna duda de que vas a ser capaz de llevar al equipo donde tiene que estar, a las victorias, que tampoco ha estado tan lejos. La relación es continua, conoces perfectamente el equipo y lo que puede llegar a ser. Mucha suerte, sé tu mismo. Vas a tener más responsabilidad mediática, sé que lo vas a llevar bien. Suerte, será la de Málaga".

Opciones para el banquillo

"Cuando decidimos cambiar a Sergio, solo quedaba una opción. Llega el momento de cerrar los acuerdos y ahí se suelen caer. Hay muchos entrenadores. De los que yo entendía que encajaban, eran pocos. Cuando se cae el último, Funes es la opción del club. No había muchos de fuera. Funes era un proyecto para el futuro, me hubiera gustado en otra situación. También por Sergio. Es un proyecto de entrenador de club, en caso de que fuese necesario. Tan importante como las otras opciones. Hay entrenadores que entendían que el Málaga era el sitio, pero en lo económico no llegábamos. En otros casos ha sido el proyecto o la duración. He llegado a hablar con tres posibilidades. No se ha podido concretar ninguna por diferentes motivos".

Salida de Pellicer

"Es el fútbol. Nos han faltado los resultados. Son definitivos. Hicimos una pretemporada más que correcta. Tenemos dos lesiones que merman, en dos posiciones importantes en el modelo. El eje es muy importante. No vamos a discutir la relevancia de Luismi. Pastor... Luego tuvimos la de Niño. A pesar de eso, el equipo ha competido. Partidos que en el minuto 90 los íbamos ganando, en situaciones de ser superiores al rival. Terminas perdiendo esos puntos".

Confianza en el proyecto

"En la temporada pasada hubo 18 cambios de entrenadores, en 13 equipos de 22. En algunos, más de dos entrenadores. Esto es el fútbol, te exige eficacia y rendimiento, ganar partidos más allá de jugar bien o mal. Es lo que vamos a seguir buscando. Tengo las cosas muy claras. Estoy seguro que nos va a salir bien. Este club está mucho mejor que hace dos años. Creo que los activos tienen mucho más valor que en 2023. Creo en este proyecto. Entra Funes en este momento y le vamos a exigir que siga haciendo crecer el proyecto. El fútbol nos está diciendo que tenemos que hacer cosas mejor".

Confianza en Funes

"Funes no es ni el primer ni el cuarto. Es la opción del club, lo era a medio plazo. Me hubiese gustado otra solución temporal. He hablado con entrenadores. Parámetros económicos, la categoría... Siempre he tenido muy en cuenta a Funes. Era la opción del club, sin ninguna duda".

Presentación de Juanfran Funes como entrenador del Málaga CF. / Álex Zea

Opiniones contrarias a su decisión

"Respeto todas las opiniones, mucho respeto. Tengo que entender que la masa social esté decepcionada, esperaban un nombre rutilante. La situación que hay económica, a la que LaLiga nos obliga, no hemos podido llegar a lo que algunos pensaban. Lo más importante es el proyecto. Muchos de los jugadores de la primera plantilla en otros clubes estarían en el filial. ¿Cómo estaría el filial con Izan, Chupete, Ochoa, Rafa, Rafita...? No sería el mismo proyecto. Hay que poner en valor. Ni estoy loco ni soy un inconsciente. He entrenadores como David Moyes y otros como Jagoba Arrasate o Imanol. Tenemos que saber detectar talento en los futbolistas y en el cuerpo técnico. Hay que aprovecharlo. Por eso está Funes aquí. No soy un kamikaze. Estamos mucho mejor que hacer dos temporadas. El proyecto está creciendo y vamos a seguir".

Apoyo público a Pellicer

"No hemos estado aquí, pero hemos estado con él. Para mí es lo más importante. He hablado con los entrenadores en 24 horas, me he centrado en ayudar a Sergio a sacar la situación. Lo mejor es hablar poco. Cuando más hablas, te equivocas. De nada vale salir aquí a decir cosas. Lo que hacemos es analizar jugadores y entrenadores. He estado focalizado en ayudar al míster hasta el último momento".

Salida de Acejo

"Vino vinculado a Pellicer. Ha entendido que no iba a continuar. Lo entendemos".

Su continuidad, ¿vinculada al éxito de Funes?

"Creo que la va a ir bien a Funes, no me preocupa nada. Cuando llegué estaba aquí Sergio. Decidimos darle continuidad. Los proyectos continúan por encima de las personas. El proyecto sigue en construcción. Tampoco me lo preguntaron. He venido con la intención de estar muchos años, por ello voy a pelear. Salvo que los que dirigen tengan otra opinión".

Resultados del filial

"En un club que cree en la cantera y la formación, lo más importante es la formación. Los resultados son lo más importante en el fútbol profesional. El Malagueño ha sido capaz de formar jugadores para el primer equipo en Tercera RFEF. No tengo dudas de que a lo largo del año el filial va a tirar hacia arriba. Se van a ir adaptando a la categoría. Es el objetivo del Malagueño. No me preocupa en absoluto la clasificación en esta fecha. Lo que quiero ver en los equipos de La Academia es que en cada categoría veamos jugadores con opciones de llegar al primer equipo. Si tenemos eso, llegará el resultado como consecuencia de esa mejora de los futbolistas. El resultado tiene que ser una consecuencia de que esos jugadores están mejorando. Valoraremos las necesidades que tiene. Están en una categoría nueva, tendrán que ir adaptándose".