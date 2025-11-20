Primeras pistas del mercado invernal del Málaga CF: "Estamos justitos en el límite salarial"

Queda poco más de un mes para que se vuelva a abrir la venta de fichajes y aprovechando la presentación de Funes como entrenador del primer equipo, Loren Juarros fue preguntado por el mercado y por los refuerzos que pudieran llegar en enero. Y la respuesta del director deportivo no fue nada halagüeña: "Estamos justitos en el límite salarial". Palabras que ya dejan entrever que volverá a ser un mercado sin demasiadas alegrías.

Necesidades en el mercado

Lo que llevamos hasta ahora celebrado de competición ha dejado claro que el Málaga CF va justo en algunas posiciones y también que hay otros futbolistas que no están rindiendo a la altura de lo exigible en la categoría. Un ejemplo claro es la posición de central. Tras lesionarse Álex Pastor para toda la temporada con el mercado de verano todavía abierto, el club decidió no incorporar ningún defensa y tirar con lo que ya había en plantilla. Einar Galilea, Murillo y Montero como únicos centrales puros de la primera plantilla, con Recio -filial- en la recámara e Izan Merino como alternativa puntual. Precisamente, en el partido del domingo ante el Mirandés ya se va a evidenciar esta falta de efectivos, por las sanciones de Murillo y Montero, centrales titulares hasta la fecha.

Además, hay futbolistas que no están teniendo prácticamente participación, aunque con la llegada de Funes podría cambiar. Gabilondo ha sido adelantado por Rafita y ni siquiera entró en la última convocatoria. Ochoa apenas ha tenido minutos en plena progresión de su carrera. Haitam sigue sin arrancar. Y luego está la situación de lesionados como Moussa o Ramón, con ficha, pero sin una fecha de vuelta clara. ¿Qué pasará con todos estos jugadores? ¿Habrá alguna salida en forma de rescisión o cesión? Está claro que si se quiere reforzar el equipo, alguno tendrá que salir.

A vueltas con el límite salarial

El equipo está sufriendo, sobre todo en la parcela defensiva, pero por las palabras de Loren Juarros ya podemos ir imaginando otro mercado invernal sin grandes movimientos. "Estamos justitos en el límite salarial. El club ha hecho un esfuerzo grande para conformar esta plantilla. Hay jugadores lesionados de larga duración que se irán incorporando. Estamos centrados en recuperar esta situación, recuperar jugadores y ver cómo llegamos a la fecha del mercado. El equipo ha competido bien con otros jugadores. Creo que muchos resultados no se han escapado por ese motivo. Han rendido en partidos importantes. Quiero recuperar a los que están y que Funes tenga todos esos activos. Ramón, Haitam... Que el equipo vuelva a tener esos argumentos. El equipo tiene argumentos para poder competir", dijo el director deportivo en sala de prensa.

Hay que recordar que la temporada pasada, el Málaga CF fue el único equipo de toda LaLiga Hypermotion que no se reforzó en enero. Y la cosa no fue especialmente bien en la segunda vuelta. Todavía queda más de un mes para llegar a ese mercado de invierno, habrá que ver cómo llega el equipo y con qué necesidades para acudir al mercado con más o menos obligación.