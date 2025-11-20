Presentación de Funes como nuevo entrenador del Málaga CF: "Estoy convencido de que va a salir bien"

'A rey muerto, rey puesto'. Si el miércoles fue el turno de despedir a Sergio Pellicer, solo 24 horas más tarde la actividad volvió a la sala de prensa de La Rosaleda para la puesta de largo de Juanfran Funes como entrenador del primer equipo. El Málaga CF ha decidido subir desde el filial al técnico granadino y darle las riendas para sacar adelante la temporada tras la salida del técnico de Nules. Acompañado de Loren Juarros en el estrado, Funes agradeció "la confianza depositada" y dejó muy claro su mensaje de optimismo: "No tengo ninguna duda de que la plantilla es capaz, los conozco muy bien. Va a salir bien".

Ilusión y responsabilidad

"Quiero agradecer la confianza depositada en mí. Han tenido siempre un convencimiento claro. Loren es un convencido de su proyecto y lo demuestra con hechos. Estoy muy ilusionado por formar parte del primer equipo. Sé perfectamente lo que es este club, la responsabilidad que conlleva. Hace cuatro años que me dan la oportunidad del primer equipo, en aquel momento no se dio. Se han dado circunstancias importantes. Afronto el reto, sabemos que va a ser positivo. Estoy muy contento de haber dado este paso. Es una oportunidad única para mí. La gente podría estar esperando alguien con más cartel, pero en mí van a encontrar a esa persona que va a trabajar con una ilusión tremenda. Me siento muy identificado con el proyecto. Es una de las cosas más importantes. Es un proyecto bien definido, me siento partícipe. Ojalá que con el paso del tiempo me siga sentando aquí, eso significará que al malaguismo le ha ido bien. Sobran las palabras y faltan los hechos. Lo importante ahora es estar a la altura del club".

Llegada al fútbol profesional

"Tengo la suerte de que llevo un lustro en el club. Sé lo que representa estar en este club. Todo mi cuerpo técnico ya ha formado parte, me da una ventaja grande. Conozco muy bien a toda la plantilla. Con muchos he vivido experiencias de varias temporadas. Sé de lo que son capaces de hacer. Con la capacidad que tienen, va a salir bien. Hemos vivido el infortunio de las lesiones, casi no nos acordamos de la ilusión que se generó. Recojo el testigo de Sergio y no es la primera vez que lo recojo".

Debut el domingo

"La última vez que subí al primer equipo también nos enfrentamos al Mirandés. Ya lo estamos preparando. Hay que poner trabajo, tenemos un partido muy importante y nos tenemos que focalizar ahí. Cuando uno coge el equipo en mitad de la temporada tiene una dificultad, no tiene ese proceso para construir. Conozco perfectamente la plantilla. Va a ser todo mucho más fácil. Sigo siendo el mismo que ellos conocieron. Esa parte me va a ayudar mucho".

Presentación de Juanfran Funes como entrenador del Málaga CF. / Álex Zea

Forma de jugar

"Tengo una idea clara de lo que queremos ser. Un equipo atrevido y que se entrega en el campo. De ir a recuperar rápido la pelota y a partir de ahí dominar a los rivales. Creo que la plantilla está hecha para eso y sería un error andar en una línea distinta. Tenemos una idea muy clara de lo que queremos hacer".

¿Sorpresa por su elección?

"Me sorprendió. Loren siempre ha manifestado confianza en mí. Cuando empiezas a ver noticias, no te lo esperas. Cuando me lo comunica, yo salgo del entrenamiento. Te pilla de sorpresa. A partir de ahí.... Llevo más de un lustro aquí. Es difícil encontrar eso. Mi ilusión siempre ha sido estar aquí, siempre he tenido el convencimiento de que se podía dar. Tuve opción de firmar por otro club, con mejores condiciones. Me dijo que era conformista, que tenía poca ambición. ¿Te parece tener poca ambición estar en el equipo de la mejor ciudad del mundo? He tenido la convicción, soy un hombre de club. Si no, ya me hubiese ido. Vives el día a día y sientes que estás en el mejor club".

El filial, colista

"La situación en el filial igual no sería la que es si no tuviésemos este proyecto. Han subido muchos jugadores. Creo han llegado a debutar 40 y tantos en mi etapa. Eso merma la competición del filial. La primera intención nuestra es ser capaces de ayudar a los chicos a que fuesen capaces de poder quedarse en el primer equipo".

¿Se siente segundo plato?

"No me siento ni segundo plato ni postre. Siempre estoy dispuesto a ayudar donde me lo han pedido. El simple hecho de que lo puedan valorar es un orgullo y satisfacción. Tengo confianza plena en lo que vamos a hacer y va a salir bien".

Segundo entrenador

"Hemos hablado con algunas personas, no queremos precipitarnos. Bravo era una de las opciones, ya le gustaría a muchos matrimonios llevar ese tiempo juntos. Llevamos una línea de trabajo muy clara. Tenemos muy claro cómo queremos construir jugadores. Loren no quería romper eso. Bravo seguirá en el filial. Tenemos esa suerte. Egoístamente, me hubiese gustado que siguiese conmigo. La complicidad puede ayudar mucho. La persona que venga nos ayudará. Se concretará en los próximos días".

Objetivo que se marca

"Los objetivos tienen que ser a corto plazo. Puede haber relajación o frustración. Es importante ser firmes a corto plazo. Entrenar y el partido del domingo. No tengo ninguna duda de que la plantilla es capaz, los conozco muy bien. Si alguien tiene el convencimiento de lo que pueden hacer, soy yo. Lo que más queremos es que la gente que venga a vernos. Tenemos que focalizarnos en llevanlos a su mejor versión. Nosotros tenemos que darle a la afición. Cuando demos, vamos a recibir. Lo importante es encontrar la mejor versión y disfrutar mucho".

Teclas a tocar a corto plazo

"El juego se sustenta en la confianza. Se ha podido ver mermada, por las lesiones. He tenido esa suerte, se han recuperado muchos. Cuantos más estamos, más vamos a poder sumar. Hay que revitalizar eso. Es fundamental. Aquí no se vive de lo individual. Tenemos que asegurarnos de que vuelvan a su mejor versión. Algunos se han podido alejar. Si miramos jornadas atrás, eran muchas. Ahora son menos. Eso nos va a ayudar mucho la dinámica en la que hemos entrado".