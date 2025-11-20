Primer equipo
Primer entrenamiento del Málaga CF con Funes a los mandos
La plantilla blanquiazul se ejercitó en la tarde de este jueves en el anexo de La Rosaleda con el nuevo técnico del primer equipo al frente de la sesión
Por la mañana, presentación. Y por la tarde, a trabajar. Juanfran Funes ya ha dirigido la primera sesión al frente del primer equipo del Málaga CF en la tarde este jueves en el anexo de La Rosaleda. Una vez consumado el cambio de cromos en el banquillo, toca volver a centrarse en el fútbol y en preparar a conciencia el importantísimo encuentro de este domingo frente al Mirandés en Martiricos (21.00 horas).
Funes ya conoce de primera mano a sus nuevos pupilos. A la mayoría de ellos ya los había dirigido en el pasado en el filial blanquiazul. Ahora ya ha podido mantener su primera charla y sesión de trabajo con el plantel al completo, a tres días de estrenarse en el banquillo local de La Rosaleda con el primer equipo.
Lista de ausencias
En lo que respecta a la sesión, el equipo suma un nuevo nombre a la lista de bajas. Ochoa, de vuelta ya de su participación con Irlanda sub-19, se ha quedado en el gimnasio por una contusión en el gimnasio. Se une como ausencia a Juanpe, Brasanacy los lesionados de larga duración: Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor (sin ficha). Andrés Céspedes, Recio, Rafita y Arriaza han sido los futbolistas del filial presentes en la sesión.
