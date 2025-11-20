¿Quién es Funes, nuevo entrenador del Málaga CF?

El Málaga CF ya tiene al entrenador elegido para sustituir a Sergio Pellicer y cambiar el rumbo más inmediato en la clasificación de LaLiga Hypermotion. No es ninguno de los técnicos experimentados que esperaban un cargo, sino que es alguien de La Academia. Juan Francisco Funes, hasta ahora con el Atlético Malagueño, ascenderá con los 'mayores' para revertir el irregular inicio de temporada.

¿Quién es Funes? Natural de Loja (Granada), con 42 años, es un entrenador que empezó tan joven su carrera en los banquillos de las categorías más inferiores como a estudiar Magisterio. Aún jugaba en el equipo de su pueblo como lateral izquierdo, pero pronto se dio cuenta de que su vocación estaba en dar órdenes desde la banda y no en ejecutarlas desde dentro del campo.

Carrera como entrenador

En 2009, dio el salto al primer equipo de Loja como segundo entrenador de Fernando Estévez en una etapa en la que protagonizó un histórico ascenso a la antigua Segunda B y ya en el curso 2012/13 tomó las riendas como técnico principal. Alternó equipos como el Vélez, el Guijuelo e incluso una vuelta al Loja hasta que se asentó en la provincia malagueña con El Palo para dar el paso definitivo a Martiricos en la temporada 2020/21 para liderar al filial junto a Bravo.

Desde entonces, ha ido formando a un grandísimo número de jugadores que han ido pasando al primer equipo. Muchos de los que están ahora y otros muchos de los que optaron por cambiar el rumbo. El objetivo más inmediato era subir al Atlético Malagueño desde Tercera RFEF para reducir los escalones con el mundo profesional. Siempre disputó el play off de ascenso, pero no fue hasta el pasado mes de mayo cuando lo hizo realidad. Sin embargo, el equipo ahora está último clasificado de Segunda Federación a ocho puntos de la permanencia.

Funes devolvió al Atlético Malagueño a Segunda RFEF. / Gregorio Marrero

Conocedor de la cantera

La principal razón por la que la directiva del Málaga CF ha elegido a Funes para dirigir al primer equipo, más allá de la económica que no hay que dejar de lado, es el conocimiento que tiene por la cantera blanquiazul. A falta de que Moussa y Ramón se recuperen de sus lesiones de larga duración, son 11 canteranos los que han venido formando parte de forma activa en el primer equipo.

Izan Merino, Chupete, Rafa Rodríguez o Rafita son algunos de los jugadores que ha entrenado en los últimos años o incluso meses. Mientras garantizaba la salvación del primer equipo, Chupete también fue imprescindible para certificar el ascenso del filial. Por lo que los jóvenes vuelven a tener a un entrenador que confía en ellos. Algunos como Aarón Ochoa buscarán tener mayor presencia sobre el césped.

Primer reto en un equipo profesional

Así que el granadino afronta el mayor reto de su carrera como entrenador. Nunca antes había dirigido a un equipo de una categoría profesional y ahora tiene la responsabilidad de mejorar esos 15 puntos de los blanquiazules. Este domingo, a las 21.00 horas, debutará, por si fuera poco, en La Rosaleda contra el Mirandés, uno de esos cuatro rivales en los puestos de peligro. La necesidad es absoluta y la victoria más que urgente para apagar todos los fuegos generados con el último nombramiento.