Entrenamiento del Málaga CF: Primera decisión de Funes

Segunda sesión con Funes al frente del Málaga CF. Y el nuevo técnico ya ha tomado su primera decisión de calado. En el entrenamiento matinal de este viernes, Rafita no ha estado con el primer equipo y bajará de nuevo al filial, equipo con el que tiene ficha y con el que empezó la temporada, pese a que en las últimas semanas había sido titular.

Rafita ganó protagonismo tras la lesión de Carlos Puga. Pellicer le puso por delante de Jokin Gabilondo, dejando incluso fuera de la convocatoria al lateral vasco en la última jornada cuando Puga ya estaba de vuelta. Parece que la primera decisión de Funes es devolver a Rafita al filial y que los dos laterales del primer equipo recuperen su estatus, al menos de momento. La irrupción de Rafita ha sido notable y ya ha llamado la atención de varios clubes de primer nivel. Hay que recordar que termina contrato en el club blanquiazul al término de la presente temporada.

Sin más novedades

En lo que respecta al capítulo de lesionados, sin novedades con respecto a la sesión del jueves. Ochoa, Juanpe y Drako Brasanac siguen al margen del grupo y lo más probable es que causen baja en el choque del domingo frente al Mirandés en La Rosaleda. Al igual que los lesionados de larga duración: Ramón, Luismi, Moussa y Álex Pastor (sin ficha). Recio, Arriaza y el portero Jorge fueron los futbolistas de La Academia presentes en el entrenamiento.

El equipo blanquiazul volverá a ejercitarse en las instalaciones de La Rosaleda este sábado, a partir de las 18.00 horas, a solo un día del importante encuentro frente al Mirandés. Antes, a las 16.00 horas, hablará Funes en rueda de prensa en su primera comparecencia prepartido.