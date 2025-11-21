Jesús Galván, entrenador del Mirandés: "Espero un Málaga rabioso"

Jesús Galván, entrenador del Mirandés, habló en sala de prensa en la previa de la visita a La Rosaleda y aseguró que espera a un Málaga "rabioso" tras el cambio de entrenador. "Hay cambios de actitud, sales más motivado. Si lo controlamos, tendremos nuestras opciones", aseguró. "Es un equipo muy valiente en La Rosaleda", añadió

Cambio de entrenador del Málaga

"Espero un Málaga rabioso. Cuando hay un cambio de entrenador, todos los jugadores se muestran, parten desde cero. Conoce la casa. Va a tirar de gente del filial si tienen bajas. Lo conoce. Es un acicate para los que no juegan. Hay cambios de actitud, sales más motivado. Si lo controlamos, tendremos nuestras opciones".

Planteamiento del partido

"Cambia, miraremos cosas de este entrenador en el filial. Pero al final son tres días. Muchas veces es más un tema psicológico y mental, cuatro conceptos, algo a balón parado... Cambiar un dibujo es complicado, no tienes tiempo. Estaremos preparados, sabemos que pueden cambiar".

Duelo directo

"Siempre hay que corregir las cosas que no hicimos bien. En el fútbol hay que mejorar constantemente. En defensa, en ataque, en transitar, a balón parado... Tenemos que hacer un partido casi perfecto. Tienen tres puntos más que nosotros. Si somos capaces de ganar, saldremos de esa zona que tanto nos molesta".

Sistema de juego

"Vamos introduciendo tareas. Dibujos alternativos en función a la confección de plantilla. Le estamos dando una vuelta para que el rival dude. Los futbolistas son muy inteligentes, se adaptan a lo que propongas".

Partido en La Rosaleda

"Quiero que nos pongamos a su nivel en ganas de ganar. Es un equipo muy valiente en La Rosaleda. Poderoso en casa. Arropado por 30.000 personas. Si somos capaces de jugar con esa intensidad, tendremos opciones. Nos podemos encontrar un rival nervioso, una situación incómoda. Nos podemos aprovechar de esas dudas y ser igual de valientes y atrevidos que ellos".