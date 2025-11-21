Málaga CF - CD Mirandés: Un partido plagado de incógnitas

La era de Funes en el banquillo del Málaga CF arranca este domingo frente al Mirandés en La Rosaleda (21.00 horas). Un partido en el que va a haber en juego más de tres puntos ante un rival ahora mismo directo en la tabla de LaLiga Hypermotion. Además de lo que supondría a nivel clasificatorio, un triunfo en este encuentro es clave para que el proyecto de Funes como entrenador del primer equipo arranque de manera positiva y se tranquilice un ambiente muy revuelto esta semana con la destitución de Sergio Pellicer y la decisión del club de apostar por el técnico del filial.

El sello de Funes

Quedan pocas horas para ver por primera vez en acción al Málaga CF de Funes. Con solo tres entrenamientos, el entrenador granadino se sentará por primera vez en el banquillo. Poco tiempo para implantar su sello, pero suficiente para ir viendo las primeras pistas de lo que va a proponer. En su rueda de prensa de presentación ya deslizó que quiere un equipo «valiente», protagonista y que domine los partidos mediante el balón y buena presión para recuperar tras pérdida. Una idea que suena fantástica y que debe ser plasmada ahora por los jugadores sobre el césped.

Funes irá poco a poco impregnando su estilo en el equipo. Para este encuentro frente al Mirandés se pueden esperar pocos cambios, al menos en cuanto a los nombres. Para su estreno va a tener que solventar el hándicap de las sanciones de Murillo y Montero. Los dos centrales titulares no podrán jugar y Funes tendrá que tirar de Einar Galilea y, probablemente, del filial Ángel Recio. Está la opción de Izan Merino, pero también se le requiere en el centro del campo. En el resto no se espera una gran revolución. Puga volverá al lateral derecho, veremos si Dani Sánchez al izquierdo y quizás arriba recupere la titularidad Adrián Niño. En el sistema, de entrada, no se espera una revolución.

Galván, desde el Sevilla Atlético

El Mirandés, rival de este domingo, vive una situación similar a la del Málaga CF, tanto a nivel clasificatorio como en su banquillo. Los dirigentes del club burgalés se adelantaron dos semanas a los blanquiazules para cambiar de entrenador. Destituyó a Fran Justo y realizó una apuesta similar a la del Málaga. Fichó a Jesús Galván, hasta entonces técnico del Sevilla Atlético, al que tenía en descenso en Primera Federación.

Galván lleva ya dos partidos al frente del Mirandés, aunque en el primero de ellos, en la victoria 2-1 frente al Sporting de Gijón, no se sentó en el banquillo. Hasta ahora, solo sabe lo que es dirigir a su equipo en su casa provisional, Mendizorroza, y ahora se le verá por primera vez de visitante. En su comparecencia previa al choque, ya ha dejado claro que poco a poco irá introduciendo cambios tácticos, así que es difícil de predecir lo que pueda plantear en La Rosaleda. Es una posibilidad que abandone el esquema de tres centrales y se empiece a ver lo que quiere implantar para sacar del pozo al Mirandés.

La plantilla que va a visitar Martiricos no tiene nada que ver con la del curso pasado que se quedó a un partido de subir a Primera División. Han cambiado muchas piezas y ya no están los Panichelli o Gorrotxategi que daban un plus de nivel a un Mirandés que, por ahora, parece condenado a pelear por la permanencia. Como el Málaga. Ahora mismo, los blanquiazules están igualados a puntos (15) con los puestos de descenso, mientras que los de Jesús Galván son penúltimos, con 12. El partido de este domingo es vital, por muchos motivos. No cabe duda.