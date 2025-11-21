El Málaga CF denuncia al Real Oviedo por falseo de datos para lograr un patrocinio

Menos de fútbol, este club da para hablar de cualquier cosa. En una semana marcada por los movimientos en el banquillo, ahora salta a la luz un nuevo caso en el que el Málaga CF está involucrado en los juzgados. Según publicó Diario Sur, la entidad de Martiricos ha denunciado al Real Oviedo por presuntas irregularidades a la hora de aportar documentación para conseguir un contrato de patrocinio la pasada temporada, cuando todavía militaban en Segunda División.

Se trata de un patrocinio procedente de la ciudad mexicana de Guanajuato. Según el Málaga CF, el club carbayón presentó datos erróneos de la entidad blanquiazul en cuanto a impacto mediático y masa social, entre otras cosas. Se utilizaron dichos datos para compararlos con los del Oviedo o los del Albacete. El patrocinio era de unos 400.000 euros y servía para incremental el límite salarial. Hay que recordar que el Real Oviedo está gestionado por un grupo mexicano, el Grupo Pachuca.

Según la información revelada, el caso está siendo tratado en un Juzgado de lo Penal de la capital asturiana. José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, ya habría declarado por esta cuestión y ahora debe ser el turno de representantes del Oviedo.

El club blanquiazul se ve así presente en un nuevo caso judicial. Uno más en estos últimos años. Y no son pocos. El principal, el que comenzó hace casi seis años contra la familia Al-Thani y su gestión al frente del club. Un caso eternizado que mantiene una administración judicial en el club desde hace seis años.