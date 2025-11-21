Juzgados
El Málaga CF denuncia al Real Oviedo por falseo de datos para lograr un patrocinio
El club blanquiazul considera que los carbayones presentaron documentación irregular para obtener un patrocinio la pasada temporada, cuando militaban en Segunda División
Menos de fútbol, este club da para hablar de cualquier cosa. En una semana marcada por los movimientos en el banquillo, ahora salta a la luz un nuevo caso en el que el Málaga CF está involucrado en los juzgados. Según publicó Diario Sur, la entidad de Martiricos ha denunciado al Real Oviedo por presuntas irregularidades a la hora de aportar documentación para conseguir un contrato de patrocinio la pasada temporada, cuando todavía militaban en Segunda División.
Se trata de un patrocinio procedente de la ciudad mexicana de Guanajuato. Según el Málaga CF, el club carbayón presentó datos erróneos de la entidad blanquiazul en cuanto a impacto mediático y masa social, entre otras cosas. Se utilizaron dichos datos para compararlos con los del Oviedo o los del Albacete. El patrocinio era de unos 400.000 euros y servía para incremental el límite salarial. Hay que recordar que el Real Oviedo está gestionado por un grupo mexicano, el Grupo Pachuca.
Según la información revelada, el caso está siendo tratado en un Juzgado de lo Penal de la capital asturiana. José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, ya habría declarado por esta cuestión y ahora debe ser el turno de representantes del Oviedo.
El club blanquiazul se ve así presente en un nuevo caso judicial. Uno más en estos últimos años. Y no son pocos. El principal, el que comenzó hace casi seis años contra la familia Al-Thani y su gestión al frente del club. Un caso eternizado que mantiene una administración judicial en el club desde hace seis años.
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga
- Frigiliana ordena su salida urgente de la Mancomunidad de la Axarquía
- Tres médicos malagueños y una clínica de fisioterapia se sitúan entre los mejores de España
- Bulevar Adolfo Suárez: un descomunal lío de tráfico en el horizonte
- Detenidos un policía local de Marbella y un exagente por robar 4.000 € a un empresario tras darle una paliza
- C&A dice adiós a su tienda en Los Patios de Málaga: cierre definitivo el sábado 22 de noviembre