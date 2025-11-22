Aparecen pintadas contra José María Muñoz, Kike Pérez y Loren Juarros en el Anexo de La Rosaleda

La afición del Málaga CF vive en un estado de incendio después del cese de Sergio Pellicer y del posterior nombramiento de Juanfran Funes para el banquillo del primer equipo. No porque fuera el entrenador del filial, sino por la toma de decisiones realizada desde las altas instancias hasta el punto que han vuelto las pintadas al entorno de La Rosaleda.

Imagen de una de las pintadas. / Beatriz Tocón

Pintadas

Las paredes del Anexo, revestidas por el tradicional mensaje de "gracias, afición", se encontraron este sábado por la mañana con otro tipo de mensajes mucho menos positivos y con tres claros protagonistas: José María Muñoz, Kike Pérez y Loren Juarros. Esta vez, también salpica a María Ángeles Ruiz, jueza del 'caso Al-Thani'.

"Saldréis por lo civil o lo criminal", "Loren, Kike y JMM, sois los siguientes", " proyecto de cantera , parches para tapar vergüenza", "María Ángeles Ruiz secuestra MCF", "José María, ladrón, vete ya", "club sin rumbo al mando de inútiles" y "el palco os queda grande" son los mensajes que algunos aficionados han pintado en las paredes del Anexo, claro reflejo del ambiente social que vive el club en las últimas semanas.

Pintadas en el Anexo contra los rectores del club. / Beatriz Tocón

Málaga CF-Mirandés

La situación no es fácil y este domingo, a partir de las 21.00 horas, la pelota decidirá si suaviza los ánimos o si los enciende aún más. Parece claro el mensaje de unidad una vez el colegiado señale el inicio del partido, pero nadie asegura lo que puede ocurrir si el resultado se pone en contra o lo que se grite tras acabar el encuentro, sea cual sea el marcador. Si resonó el "Pellicer, dimisión", todo es posible...