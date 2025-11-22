Funes: "Los jugadores son ahora los que tienen que enchufar a la afición"

Juan Francisco Funes se estrenó este sábado con la primera comparecencia como entrenador del Málaga CF previa a un partido. Este domingo debuta contra el CD Mirandés y ya dio síntomas de tener claro cuál será su once inicial. Habló de sus primeros días en el primer equipo, de la situación de algunos futbolistas y también quiso mandar un mensaje a la afición: "Los jugadores son ahora los que tienen que enchufar a la afición".

Balance

"Tener menos días para preparar el encuentro, sobre todo cuando vienes de una situación de inicio, no te da lugar a cambiar tantas cosas. Sí que hemos querido meter algunos matices. El equipo tiene muchas cosas buenas. Hemos insistido en el ataque organizado, la altura de nuestros interiores. Hay que tener participación de calidad, no tantas participaciones cercanas a la portería rival. Sí entendemos que es un partido para no salirnos del plan. Los planes pueden dar frutos en 10, 50 ó 110 minutos. Si somos capaces de ser pacientes, de ser perseverantes, las cosas van a salir bien. El Mirandés tiene buenos números fuera. La pelota larga siempre compromete. Viven de muchos errores provocados. Hay que estar atentos por cómo ellos tienen el balón parado. Tenemos que protegernos bien".

Grupo técnico

"Se lo decía al equipo técnico, todos han estado conmigo antes. Vamos a hacer tareas de finalización. Tenía que decirle a Julio para prepararlo, porque me tenía que venir a rueda de prensa, y solo he tenido que decirle el triángulo para que ya lo supiera. Nos ha pasado, haber trabajado con el equipo técnico tanto tiempo me ha ayudado mucho. Es verdad que necesitas la coordinación para optimizar el tiempo. Ya en el pasado vivimos cosas muy bonitas. Nos quedamos viendo mucho tiempo al Mirandés, debatiendo con el vídeo, disfrutamos como niños. Siempre pensando de dentro a fuera, todo lo que nos está pasando es muy bonito".

Vestuario

"Tenemos un equipo joven y con mucha energía, el vestuario es un punto fuerte. Lo conocemos bien. No te encuentras grandes sorpresas. La relación con ellos es continua. El recibimiento no ha sido de acoger a alguien nuevo, sino recibir a alguien que ya conocían. Desde el primer momento he sido uno más".

Chupete

"Chupete se incluye dentro de la convocatoria. Si no jugó es porque no estaba en las mejores condiciones. Es importante respetar los plazos de las lesiones, más al inicio de la temporada. Tiene poco sentido precipitarte con las lesiones en algunos casos, hay que asegurar que todo va bien. Sabes que respetando los plazos consolidas todo, pero hay que hacer que se sientan bien. Tiene que tener una evolución continua, pero segura".

Segundo entrenador

"Estamos esperando una persona. Su nombre va a generar ilusión. Es una persona con experiencia en el fútbol profesional, en Primera y en Segunda División. Me haría mucha ilusión, pero no quiero anticiparme a los hechos".

Rafita

"Esto va a pasar más veces. Los jóvenes tienen que jugar. Rafita va a jugar con el Malagueño y vamos a intentar que jueguen dos partidos por semana. Tienen energía, ganas de hacerlo. Rafita va a estar en la convocatoria. Cuando termine con su partido con el filial, estará con el primer equipo. Si Rafita sigue al nivel, puede que juegue con el filial, juegue con el primer equipo y sea titular. Lo que hay que tener claro es que los que tienen licencia con el filial, tienen que jugar. Si no, no estamos obteniendo lo que queremos".

Ochoa

"Aarón quizás no ha tenido esa continuidad. Si hubiéramos entendido que podía ayudar con el filial, puede que hubiera ido. Es una situación distinta. Rafita ha estado en dinámica de filial, es parte de esa idea de inicio. El vínculo es más fuerte. Aarón está lesionado y ahora no puede participar. Es una realidad y es que lleva dos años formando parte de la plantilla, la dinámica es distinta".

¿Sorpresas en el once?

"Partiendo de que ha habido cambios en cada jornada, si coges los partidos de las tres últimas jornadas, esos jugadores también estarán en este once. Hay una frase que dice que al enemigo ni agua. El Mirandés viene a ganar, ventaja en la rueda de prensa ni una".

Afición

"La gente es soberana y hay que respetar lo que quieran hacer. Siempre le hemos pedido que apoyen al equipo, estoy convencido de que lo vamos a ver. Todo parte de dentro hacia fuera, no de fuera hacia dentro. No me preocupa, pero me tengo que ocupar de que los jugadores salgan enchufados a por la afición y les hagan disfrutar. Los jugadores no son ajenos a todo lo que ocurre. La afición está cojn sus jugadores. Van a entender que hay que ayudarles y quieren disfrutar".

Capitanes

"Tuve una reunión con los capitanes. Más que hablar yo de las líneas de trabajo y de los hábitos, que me ayuden a mí. Qué estaban sintiendo, qué situación se habían encontrado. Vi ilusión. Por el perfil de capitanes, los vi con el poso de madurez en el que tenemos que asentar muchas cosas para que ayuden a todo el mundo".

Darko Brasanac seguirá de baja por los problemas de rodilla. / Málaga CF

Brasanac

"Darko, en principio, no va a estar para este partido, es otra baja más. Hay que ser precavidos con la rodilla. Para este partido no va a estar".

Conversación con Pellicer

"He hablado con Pellicer. Le quería preguntar algunas cosas. No quería influirme, que llegara con ideas frescas. Me habló del grupo, de la limpieza y la generosidad que tiene. Es de agradecer que se preste. Lo ha hecho siempre".

Portero titular

"No quiero establecer situaciones de que juegue uno u otro. Alfonso tiene un pase intermedio espectacular, no tenemos ninguna duda. Es el portero que empieza normalmente. Como cualquier otro, es alineable, igual que Carlos o Puga. Cuantos más lo sean de cara al Mirandés, mejor".

Puesto de central

"Es donde tenemos una situación mucho más comprometida. Tanto Montero como Murillo estaban jugando juntos y bien. Se da la coincidencia que no está ninguno de los dos. Pablo -Arriaza- ha jugado mucho en el filial de central, está capacitado. Si os vais al último partido en casa, tiene minutos de central. Si en un momento del encuentro lo tiene que hacer, estará ahí, pero a nosotros nos gusta de pivote. Le define su versatilidad, me impresionó mucho de pequeño. Lo he visto jugar de lateral derecho, de '8' y de '10'".