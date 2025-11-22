Horario y dónde ver por TV el Málaga CF-CD Mirandés de LaLiga Hypermotion

El Málaga CF vuelve este fin de semana a La Rosaleda con el inicio de una nueva era, ya sin Sergio Pellicer y con Juan Francisco Funes en primera línea de batalla. Podría parecer el contexto más ideal, pero el descontento es tal de la afición blanquiazul que el equipo está obligado, como sea, a sacar este fin de semana un buen resultado ante un Mirandés que también lucha por salir de los puestos de peligro.

CLASIFICACIÓN SEGUNDA:

La situación es clara, pero nunca llegan los cambios de entrenador después de grandes noticias. El Málaga CF ha empezado la jornada empatado a 15 puntos con los puestos de descenso y, según lo que hagan el Granada -frente al Córdoba- y el Huesca -contra el Sporting de Gijón-, la tarea más inmediata de Funes podría pasar por sacar a los de Martiricos del abismo.

Horario del Málaga CF-CD Mirandés

El partido correspondiente a la jornada 15 de la categoría de plata se celebrará este domingo 23 de noviembre, a partir de las 21.00 horas.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el estadio de Martiricos.