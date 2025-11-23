Málaga CF-CD Mirandés: Que el fútbol esté con Funes

Este domingo, a partir de las 21.00 horas, comienza una ‘nueva’ era en el Málaga CF: la de Juan Francisco Funes. Inesperada por el momento en el que llega y por dejar la obligatoriedad de volver a ganar en manos de un entrenador que va a debutar en el fútbol profesional hoy mismo en La Rosaleda, encendida por las últimas decisiones, y ante un CD Mirandés que se ha convertido en rival directo por la permanencia.

El contexto no está ni siquiera cerca del que debería recibir un técnico que llega a una situación desconocida para él en la jornada 15, pero así se han dado las circunstancias en la última semana del club de Martiricos. Sergio Pellicer ya pertenece al pasado y ahora «la opción del club» es la responsable de buscar soluciones... e inmediatas para salir de los puestos de peligro. El granadino estaba hasta el miércoles en el filial y ahora coge a un equipo que solo ha sumado dos victorias desde el mes de septiembre, y con un punto de los últimos nueve posibles.

Convocatoria

Poco ha podido hacer Funes en estos tres entrenamientos que ha tenido. Sí ha tomado decisiones importantes. Su objetivo primordial es que, mientras se pueda, los jugadores que están dinámica del primer equipo y también con el filial jueguen con ambos. Habían saltado las alarmas con Rafita, pero va a estar en la convocatoria de este domingo. También parece contar con Recio y con Pablo Arriaza ante la doble baja por sanción de Javi Montero y Murillo en el puesto de central. Juanpe, Ochoa y Brasanac se suman al cartel de bajas.

Habrá muchos focos apuntando a la plantilla como no podía ser de otra manera. No eximen responsabilidades de lo que ha pasado, más allá de Pellicer, en las últimas semanas. Independientemente del entrenador que haya en el banquillo, hay equipo para mucho más que una derrota en el descuento contra el Castellón, un empate con gol del Córdoba en el último minuto y un baño de la Cultural Leonesa. El momento de despertar tiene que ser ahora y pasa por que todos los jugadores, absolutamente todos, se dispongan a dar un paso adelante.

Huir del descenso

Funes dio síntomas de tener un once inicial claro, aunque no son pocas las incógnitas desde fuera, más allá de la dupla Einar Galilea-Recio en el centro de la defensa. ¿Seguirá el esquema de 4-4-2? ¿Hay debate abierto con la portería? ¿Quién es el punta titular? ¿Cuáles son los cambios más significativos sobre el césped? Habrá que esperar a la previa y al mismo encuentro para salir de dudas.

Juanpe y Ochoa son dos de las bajas para hoy. / Málaga CF

Tampoco llega el Mirandés en una situación más agradable. Como penúltimo clasificado y después de haber cambiado de entrenador hace solo dos jornadas, ponen a prueba el efecto de Jesús Galván. Ganaron 2-1 al Sporting de Gijón y perdieron después 0-2 contra el Burgos. La buena noticia es que ellos sí van a contar con toda la plantilla disponible.

Incendio en la afición

Así que hay reunir a todos los astros del fútbol para que empiecen a acompañar a Funes desde hoy mismo, sin faltas. Es el antídoto perfecto y necesario para reducir las críticas, las pintadas y todo el enfurecimiento de una afición molesta por las últimas decisiones en el seno del club. Si la pelota entra, hará menos frío. Si no termina de hacerlo, el incendio no ha hecho más que empezar.