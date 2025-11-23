Las notas de los jugadores del Málaga CF frente al Mirandés

El Málaga CF consiguió este domingo su primera victoria después de resultados muy malos que acabaron con la destitución de Sergio Pellicer. Se estrenó Funes tras dar el salto desde el filial y cerca estuvo el equipo de tirar a la basura dos goles de ventaja frente al Mirandés. Ponemos nota a los jugadores, uno por uno.

Alfonso Herrero (5) Dejó paradas importantes, algunas para evitar la derrota, pero también pudo hacer más en el segundo gol, se quedó estatua.

Carlos Puga (4) De vuelta al once sin mucho impacto. No tuvo el desborde en ataque salvo algún momento muy puntual y dejó espacios atrás.

Einar Galilea (5) El gol de la victoria maquilla su pobre partido. Perdió todos los duelos a la espalda, le faltó garra y estuvo muy lento, pero es el héroe.

Ángel Recio (3) No está hecho para vivir la crisis del primer equipo. Salió porque no había más centrales tras las sanciones de Murillo y Montero. Demasiado miedo al error.

Víctor García (3) Mucho espacio por banda para atacar y poca definición. El porcentaje de centros acertados es muy pobre y en defensa... ¿Tan mal está Dani Sánchez?

Izan Merino (6) Ejerció como pivote, líder del fútbol fácil. Encontró espacios en ataque y no pudo taparlos en defensa. Se lleva a casa un aparatoso vendaje en la cabeza.

Dani Lorenzo (5) Sin estar fino, le dio fútbol al equipo. Perdió algunos balones y deja al equipo muy expuesto.

Dotor (6) Dejó acciones de talento, le sirvió el primer gol a Niño. Conectado al partido, bien entre líneas.

David Larrubia (3) Negado por completo, individualista, ha perdido el peligro por banda. No le sale nada.

Joaquín Muñoz (5) Su presión valió un gol, pero no está acertado en la toma de decisiones.

Adrián Niño (8) A un minuto estuvo el equipo de desperdiciar un doblete suyo. Gran reencuentro con el gol.

Suplentes

Rafa (6) Jugó más alejado del área, a veces para sacar al equipo desde atrás. Tuvo dos zarpazos. Talento innato cuando se acerca al área.

Chupete (4) Tocó un balón y no fue para rematar. Desaparecido.

Lobete (4) Decisiones mejorables, muchos fallos en esa banda izquierda y notables pérdidas de balón.

Haitam (SC) Una carrera y nada más.