Entrenamiento
Dorrio se une a la lista de lesionados en el Málaga CF
El extremo se cayó de la convocatoria frente al Mirandés a última hora y las pruebas médicas han confirmado una "lesión muscular en el cuádriceps derecho"
El Málaga CF regresó a las instalaciones de La Rosaleda este lunes para una sesión de recuperación tras la victoria frente al Mirandés (3-2) y lo hizo con una nueva ausencia. El conjunto blanquiazul suma a Josue Dorrio a su larga lista de lesionados.
El extremo se cayó de la convocatoria de este domingo a última hora y ahora las pruebas médicas a las que se ha sometido han confirmado que sufre una "lesión muscular en el cuádriceps derecho" y queda pendiente de evolución, según explica el parte médico publicado por el club blanquiazul.
Lista de lesionados
Además de Dorrio, siguen al margen del grupo mientras se recuperan de sus dolencias Juanpe (lesión muscular), Darko Brasanac (molestias en la rodilla) y Aaron Ochoa (contusión en el cuádriceps derecho). También siguen trabajando en solitario los lesionados de larga duración: Luismi, Ramón, Moussa y Álex Pastor (sin ficha).
Martes, descanso
Los futbolistas que disfrutaron de más minutos frente al Mirandés trabajaron a menor intensidad este lunes, haciendo labores de recuperación. El resto, alternaron ejercicios físicos y técnicos. Este martes, jornada de descanso. La vuelta a los entrenamientos para empezar a preparar ya a conciencia la visita a Valladolid (sábado, 21.00 horas) será ya el miércoles, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda.
