Einar Galilea: de los pitos al éxtasis final

El fútbol puede cambiar en solo unos segundos. Más aún en LaLiga Hypermotion, donde cada semana se ven remontadas o finales de partidos difíciles de explicar. El Málaga CF había sido protagonista, en el lado negativo, de varios desenlaces de locura esta temporada, y en esta ocasión, por fin, le salió cara. En el estreno de Funes en el banquillo, el conjunto blanquiazul se llevó el partido en el descuento, donde tantas veces había perdido puntos este curso, gracias a un gol de Einar Galilea, uno de los grandes señalados por la afición hasta ese momento.

Así funciona esto. De villano a héroe en solo un instante. Durante la segunda parte, mientras el Málaga CF y su afición veían como se escapaba un 2-0 de ventaja al descanso con los dos tantos del Mirandés, se escucharon pitos desde la grada en jugadas puntuales. El nerviosismo se fue apoderando de una hinchada preocupada por lo que estaba viendo, por con un 2-2 en casa ante el penúltimo, no daba la sensación de que los de Funes pudieran llevarse el triunfo. Pero esta vez esa dosis de fortuna en los instantes finales cayó del lado correcto.

Señalado en los goles

En ese runrún y silbidos que se escucharon desde la grada, uno de los más señalados fue Einar Galilea, el que luego terminaría siendo el héroe del triunfo blanquiazul. El central blanquiazul, titular junto a Ángel Recio en el centro de la defensa por las ausencias de Murillo y Montero, quedó retratado en los dos tantos del Mirandés que colocaron el 2-2 en el marcador. En el primero, estuvo demasiado lento y no llegó al cruce y dejó a Albero Marí mano a mano contra Alfonso Herrero. Y en el 2-2, Gonzalo Petit le ganó la partida en un duelo aéreo para volver a batir la meta blanquiazul.

Héroe final

El incendio estaba servido... Lo que durante el encuentro habían sido ligeras pitadas hacia el equipo, más allá de los cánticos contra la dirección del club -José María Muñoz, Kike Pérez y Loren Juarros-, estaba a punto de convertirse en un huracán. Pero un minuto antes del pitido final, ya en el 95, fue el propio Einar Galilea el que dio un triunfo balsámico al Málaga. En una jugada a balón, el central vasco cazó un balón suelto en el área tras varias rechaces y la coló por debajo de las piernas de un rival para que el balón acabase entrando en la portería jabata, provocando la explosión de alegría en la plantilla y la afición presente en La Rosaleda. Por fin, un final feliz.