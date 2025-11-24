Horario confirmado para el último partido del 2025 del Málaga CF

El Málaga CF cerrará el 2025 en un nuevo derbi andaluz, cuarto de la temporada, en La Rosaleda frente al Almería. Y lo hará el domingo 21 de diciembre, a partir de las 14.00 horas, según los horarios oficiales que ha publicado LaLiga para la jornada 19ª de Segunda División.

Será el último partido para los de Funes antes del parón navideño. Tras ese encuentro, los blanquiazules ya no volverán a jugar hasta el fin de semana del 4 de enero, en su visita al Sporting de Gijón en El Molinón.

Cuarto derbi andaluz de la temporada. Y se da la circunstancia de que los cuatro en La Rosaleda, por lo que en la segunda vuelta la afición tendrá la oportunidad de realizar desplazamientos cercanos para ver a los suyos. En los tres jugados hasta el momento, el Málaga CF todavía no ha conseguido ganar: Granada (2-2), Cádiz (0-1) y Córdoba (2-2).

Próximos partidos del Málaga CF

Jornada 16: Real Valladolid - MÁLAGA CF: Sábado 29 de noviembre, 21.00 horas.

Copa del Rey: Talavera - MÁLAGA CF: Miércoles 4 de diciembre, 20.00 horas.

Jornada 17: MÁLAGA CF - Real Zaragoza: Lunes 8 de diciembre, 20.30 horas.

Jornada 18: Albacete - MÁLAGA CF: Domingo 14 de diciembre, 16.15 horas.

Jornada 19: MÁLAGA CF - Almería: Domingo 21 de diciembre, 14.00 horas.