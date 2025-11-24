Staff
Juan Carlos Andrés será el segundo de Funes
El técnico vigués cuenta con una dilatada experiencia en los banquillos tanto de primer entrenador como de asistente en LaLiga y en el extranjero
El Málaga CF ya tiene segundo entrenador. El club ha oficializado en la tarde de este lunes la incorporación de Juan Carlos Andrés al cuerpo técnico de Funes. El técnico español (Vigo, 1975) tiene una dilatada experiencia en los banquillos tanto como primer técnico como de técnico asistenta en LaLiga y en el extranjero
Trayectoria
Comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores del RC Celta de Vigo. Posteriormente, dio el salto a la 3ª División para dirigir a equipos como el Rápido de Bouzas o el Alondras CF en Galicia.
Tras esas experiencias como primer técnico, dio el salto a Primera División como segundo entrenador de la Real Sociedad (2015-2018) y del Girona FC (2018-2019). En el curso 22/23 entrenó a la SD Compostela (2ª RFEF) como primer entrenador.
Juan Carlos Andrés inició su andadura internacional la temporada pasada como segundo entrenador del FC Arouca, y en el presente curso ha formado parte del staff técnico del América de Cali.
Con más de 500 partidos como primer entrenador, y 180 encuentros como segundo entrenador en categorías como LaLiga, Copa del Rey, UEFA Europa League, Liga Portugal, Liga Dimayor y Conmebol Sudamericana, Juan Carlos Andrés se suma al proyecto del Málaga CF.
