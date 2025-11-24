Así queda el Málaga CF en la clasificación tras la victoria ante el Mirandés

Un gol de Einar Galilea, estirando la pierna entre todos los rivales, le vale al Málaga CF para colocarse en la 13ª posición de LaLiga Hypermotion. Así es la categoría de plata, tres puntos te pasan de ser el 20º como estaban los blanquiazules antes de empezar su encuentro a estar en la zona media con 18 puntos, dos por encima de la zona de peligro y a cuatro del play off de ascenso.

Leganés, Huesca, Ceuta, Eibar, Andorra, Granada, Real Sociedad B -con un partido menos-, Mirandés y Real Zaragoza son todos los rivales que tiene por debajo el conjunto de Martiricos.

Jornada de infarto

La jornada no le dio ningún tipo de facilidades al Málaga CF y es que el equipo blanquiazul salió a jugar con todos los resultados de los rivales en contra. El Castellón, al que los de Martiricos llegaron a maniatar hasta aquel fatídico descuento, ganaron al 1-3 al Andorra y dormirán en puestos de play off a expensas de lo que haga el Real Valladolid este lunes. En cambio, el conjunto del Principado se cae a pedazos hasta el punto que Ibai Gómez puso su cargo a disposición del club y la cesión ya es oficial. Es el que limita ahora mismo con el descenso.

El Real Zaragoza aún es colista, pero ya ocupa el farolillo rojo con 12 puntos. Los de Rubén Sellés remontaron al Eibar (1-2) y quienes estaban casi desahuciados ya suman dos victorias seguidas. Vienen a La Rosaleda el 8 de diciembre en un encuentro que se antoja crucial ahora mismo. También sumó el Granada tras empatar frente al Córdoba (1-1). El domingo con una traca doble con las victorias del Huesca ante el Sporting de Gijón (2-0) y el 1-2 de la Cultural Leonesa frente al Cádiz.

Por arriba, el Deportivo de La Coruña, el Racing de Santander y la UD Las Palmas continúan con el camino triunfal y ese triple empate a 29 puntos. Les sigue de cerca el Almería (28) y el Burgos (25).

Próximo rival

El Málaga CF volverá el próximo sábado a Pucela para visitar al Real Valladolid. Precisamente, los de Guillermo Almada cerrarán este lunes la jornada 15 de LaLiga Hypermotion contra la Real Sociedad B. Los vallisoletanos necesitan una victoria para regresar a puestos de play off de ascenso. El filial ‘txuri-urdin’ tendría que sumar para salir del descenso.