Las primeras pinceladas del Málaga CF de Funes

El estreno de Funes en el banquillo del Málaga CF salió cara. El partido frente al Mirandés no fue para tirar cohetes, el equipo alternó algunos buenos ratos con otros de nerviosismo y agarrotamiento que estuvieron a punto de costar puntos que no debían escaparse tras un 2-0 al descanso, pero lo más importante es que al final el triunfo se quedó en casa (3-2). El conjunto blanquiazul repitió algunos de los errores que ya han provocado tropiezos esta temporada, aunque también se le vieron cosas diferentes. El nuevo técnico blanquiazul solo tuvo tres entrenamientos con la plantilla antes de su debut, sin embargo, ya se vieron algunas diferencias en un plan que debe perfeccionarse en las próximas semanas.

La salida de balón

Uno de los cambios que más se evidenciaron con respecto a la etapa de Pellicer fue la disposición del equipo en la salida de balón desde la propia área. El equipo blanquiazul intentó siempre salir jugando en corto, con Izan Merino como pieza fundamental. Era él el encargado de iniciar el juego por el centro, con los centrales abiertos. El malagueño siempre esperaba a que el rival iniciase la presión para abrir hacia una banda y eliminar el primer obstáculo o incluso se le vio saliendo en conducción en alguna ocasión rompiendo líneas. Esa salida desde atrás va a ser una seña de identidad en el equipo de Funes. Cuando Alfonso buscaba en largo, lo salía hacer hacia la zona de Joaquín Muñoz, a la espalda de la defensa. Así vino el 2-0.

Posición de los laterales y extremos

El técnico blanquiazul estuvo muy preocupado durante todo el encuentro por la posición de los laterales. Se le vio muy pendiente de que Carlos Puga y Víctor García ganasen altura y se situasen casi en medio campo cuando el equipo salía desde atrás. Y eso provocó que Joaquín Muñoz y David Larrubia buscasen el balón en posiciones más interiores. La banda, para los laterales y los extremos, por dentro. Es una estructura que le puede venir bien a Larrubia para recibir y generar a través de sus clásicas conducciones hacia dentro. De hecho, al ‘10’ se le vio con más movilidad y menos fijado a la izquierda que en los anteriores partidos.

Liga Hypermotion 2025 - 2026: Málaga CF - CD Mirandés / Gregorio Marrero

Movilidad de la segunda línea

El encuentro frente al Mirandés fue una de las mejores actuaciones de Carlos Dotor con la camiseta del Málaga CF. Casi 60 minutos, sobre todo en la primera parte, donde el madrileño fue más protagonista. Se movió una y otra vez con desmarques de ruptura desde la segunda línea. Parece que Funes quiere darle notoriedad en esta parcela. Así se fraguó el 1-0, tras una combinación con Adrián Niño resuelta de forma inmejorables por el delantero de Rota.

Adrián Niño, en punta

En la delantera el único cambio fue la pieza utilizada de inicio. Seguro que a Pellicer también le hubiera gustado esta posibilidad durante muchas semanas. Adrián Niño fue el elegido por Funes en su estreno y la apuesta no pudo salir mejor. Doblete de Niño en dos minutos para encarrilar una victoria que luego se complicó. De entrada, Funes ha optado por jugar con un único punta. Veremos en sus próximas apuestas. Si en algo ha mejorado la plantilla blanquiazul con respecto al curso pasado es en la delantera. Tiene tres piezas -Adrián Niño (3), Eneko Jauregi (3) y Chupete (4)- que ya han aportado 10 goles en total. Funes solo jugó con dos atacantes puros -Jauregi y Chupete- en el tramo final en busca de la victoria.