La apuesta por el gol da números en el Málaga CF

Loren Juarros fue al mercado de fichajes del verano con un gran déficit que resolver y, por el momento, parece estar dando resultados. Salvo excepciones muy contadas, el gol del delantero ha sido un problema endémico en el Málaga CF. Esta vez, la dirección deportiva apostó por darle continuidad a Chupete, ya con ficha y dorsal del primer equipo y por fichar a Adrián Niño y a Eneko Jauregi, y el rendimiento ya está dando sus frutos.

El Málaga CF suma al término de la jornada 15 un total de 19 goles. Se trata de la octava mejor marca de la categoría, en la zona media-alta de la clasificación, y también iguala el mejor registro ofensivo de los de Martiricos en Segunda División desde la temporada 2018/19. Desde entonces, fue alternando curiosamente entre 11 y 14 tantos hasta rozar la veintena en estos momentos.

Chupete y Rafa son los máximos artilleros del Málaga CF. / Álex Zea

Tres delanteros con gol

Lo cierto es que el impacto de los delanteros está siendo directo. Chupete vive su primera temporada completa en el equipo profesional y suma cuatro goles, los mismos que fueron decisivos en la segunda vuelta para garantizar la permanencia el pasado curso. Esta vez, va de doblete en doblete después de marcarle dos al Granada y otros dos al Deportivo de La Coruña.

Jauregi empezó el curso lesionado, fue el que más tardó en entrar de los de arriba, pero también ha sido uno de los grandes puntos de esperanza en las últimas semanas, siendo protagonista ante las molestias de sus dos compañeros de posición. Tres goles atesora el delantero vasco después de marcarle dos en solo siete minutos al Andorra, además del penalti frente al Castellón.

Por su parte, Adrián Niño fue el encargado de abrir la lata blanquiazul en aquel debut contra el Eibar y no volvió a ver puerta hasta este domingo, perjudicado también por esa lesión de tobillo que le ha tenido casi dos meses apartado de los terrenos de juego. Al tanto de la jornada inaugural sumó dos más contra el Mirandés para engrosar sus registros ofensivos.

Rafa, el pichichi

Así, los delanteros suman una decena de goles, mejorando el rendimiento coral de otras temporadas pasadas, aunque ninguno de ellos es el pichichi del Málaga CF. Rafa Rodríguez acumula cinco goles, dándole muchos puntos al conjunto de Martiricos. Einar Galilea, Dani Lorenzo y David Larrubia, además de un gol en propia puerta encajado por un rival, completan la lista hasta llegar a los 19 tantos.

Primer dilema de Funes

Precisamente, ahora Funes tiene el bendito dilema de tener a los tres delanteros en disposición de salir como titular. No ha sido un recurso común porque todos ellos han alternado lesiones que le han tenido durante semanas o incluso meses fuera de la dinámica grupal y vienen en una buena forma futbolística para que cualquiera pueda ser importante en los nuevos planes del técnico de Loja.

La próxima cita será contra el Valladolid, que viene de perder este lunes contra la Real Sociedad B. La primera apuesta de Funes fue Niño, pero puede cambiar pensando en la defensa de los pucelanos. Es una de las virtudes que da tener tres perfiles diferentes en punta, si es que no se cambia el sistema para salir de inicio con dos puntas.