El Ayuntamiento de Málaga prevé tener en mayo los informes sobre la mejor ubicación de la nueva Rosaleda

Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, se pasó este martes por los micrófonos de Deportes Cope Málaga para hablar del futuro de La Rosaleda y de esos informes que estudiarán las cinco posibles ubicaciones del nuevo estadio del Málaga CF. Mayo parece la fecha sobre la que se podría conocer la opción ganadora antes de un largo proceso, en el que el Ayuntamiento lamenta la ausencia de inversión privada.

El Ayuntamiento ya abrió el plazo de licitación para que las empresas se puedan presentar como candidatas y será el 5 de diciembre cuando se conozca la opción ganadora. A partir de ahí, se abre un período de alegaciones, perjudicado por las fiestas navideñas, para que sea ya en 2026 cuando comiencen los estudios. "Si contamos más o menos a partir del 15 de enero, la empresa ganadora tiene un plazo máximo de cuatro meses para hacer los informes. Nos tienen que dar los informes de las parcelas que se han ofrecido. Será cuestión de elegir".

La Rosaleda actual tiene tiempo ganado en los estudios. / Jorge Zapata

Ubicaciones

Esos estudios descartarán dos parcelas y profundizarán en las otras tres. Una de las candidatas es el actual emplazamiento de La Rosaleda. "Más allá del arraigo, es la parcela más céntrica. La gente tendría capacidad de ir andando como hoy en día viene. El transporte público es muy importante, pero andando es como más rápido se viene. La limitación es que no se puede crecer todo lo que uno quiere", analizó el concejal.

En un repaso a las otras opciones, valoró de la Universidad el transporte público y el aparcamiento, aunque está la incógnita de las viviendas. Acerca de San Cayetano, "es la más aislada y en la que habría que hacer una mayor inversión a nivel de servicios. A lo mejor empezar de cero nos puede ayudar". Y profundizó con la opción de Manzana Verde, en la Carretera de Cádiz, propuesto por la Grada de Animación. "Es el distrito más poblado de la ciudad, pueden tener sus inconvenientes. Hay una parada del cercanías, traería a la gente de la provincia".

También hablo Kike Pérez desde la postura del Málaga CF. A nivel personal, el director general es partidario de "mirar nuevos horizontes". No obstante, sí tiene bastante claro lo que le pediría al nuevo estadio: "El Málaga CF es muy social, aprovecharnos de todo tipo de eventos. Que sea muy operativo, que tenga muchas salas de reuniones, que haya mejores medios para los medios de comunicación, que los accesos para la afición sean muy buenos". De hecho, habrá una reunión este miércoles con la entidad de Martiricos para seguir avanzando.

Datos del estadio

Esta vez, el Ayuntamiento ya baraja una capacidad de 45.000 personas en adelante. "Tampoco es cuestión de tener el estadio más grande del mundo, es un estadio versátil, que pueda acoger eventos, pero que no sea un mastodonte que al final no se llene". Aunque Borja Vivas reconoció dejar la puerta abierta a que esa misma infraestructura pueda tener una ampliación en el futuro. "Hacer este desembolso para usar un estadio cada 15 días no tiene sentido. Poder sacarle rentabilidad económica con centros comerciales, hoteles, oficinas... Ahí es donde necesitamos que los estudios nos muestren la viabilidad económica y empresarial que nos van a hacer elegir la mejor opción", añadió acerca de la explotación.

Una decisión de todos

Así que será más o menos en mayo cuando se puedan conocer más detalles sobre el futuro estadio del Málaga CF. Más allá de las tres instituciones propietarias, "el club tiene mucho que hablar, intentaremos que las peñas también tengan voz, esto es una cosa de todos. Nosotros estamos aquí de forma pasajera, hablamos de un estadio y el futuro del club depende de ello". Aunque terminó lamentando: "Nosotros queremos que esto le cueste el menor dinero al malagueño, pero queremos un estadio. O se financia de manera privada o lo haremos nosotros. Ahora mismo, lo hacemos nosotros porque no hay otra alternativa".