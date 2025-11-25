La Segunda División más igualada: cinco puntos entre el play off y el descenso

LaLiga Hypermotion es una categoría conocida por su tremenda igualdad. Cada equipo puede perder ante cualquier rival, pero lo de esta temporada está yendo un paso más allá de lo normal. Después de la jornada 15, apenas cinco puntos separan al sexto clasificado, último equipo en puestos del play off de ascenso, con el decimonoveno, el primero en puestos de descenso. Algo que nunca había ocurrido a estas alturas de curso desde que se instauró el play off de ascenso a Primera.

Del cielo al infierno en dos partidos

El Castellón está en esa sexta plaza con 22 puntos, mientras que el FC Andorra, ya con Ibai Gómez destituido, suma 17 en esa decimonovena plaza. Cinco puntos de diferencia son dos derrotas o dos victorias que te colocan en un extremo u otro de la clasificación. De hecho, el conjunto de Pablo Hernández está más cerca de caer a la zona de peligro que de alcanzar al trío Deportivo de La Coruña, Racing de Santander y UD Las Palmas que lidera Segunda División con un triple empate a 29 puntos.

El Málaga CF experimentó en primera persona lo que puede cambiar el horizonte con un triunfo. Antes de que Funes dirigiera su primer partido, los blanquiazules habían caído hasta la 20ª plaza después de que los rivales empezaran a sumar resultados favorables. Sin embargo, la agónica victoria frente al Mirandés le hizo dar el salto hasta la 13ª posición hasta que la Real Sociedad B le hizo bajar un puesto después de ganar al Real Valladolid, próximo rival de los blanquiazules.

Datos anómalos

Así, se trata de una circunstancia incluso anómala para lo que viene siendo LaLiga 'Hipertensión' en los últimos años. Esos cinco puntos de distancia es la diferencia más reducida que ha habido entre la fase de play off por el ascenso y el descenso desde la temporada 2010/11, cuando se instauró la última liguilla para jugar en la máxima categoría.

Lo más cerca que estuvieron ambas realidad fue en la temporada 2016/17, con el Huesca en el play off (22 puntos) y el Alcorcón en descenso (16). En las primeras campañas sí que hubo dos o tres victorias de separación, pero la última década había dejado mayor desigualdad entre los equipos de arriba y los de abajo. Al Granada y al Burgos les separaban 10 puntos en la temporada 2024/25, entre el Espanyol y el Huesca había 12 en el curso 2023/24 o los 12 puntos de diferencia entre el Rayo Vallecano y el Castellón en a 2020/21.

El Málaga CF visitará este sábado al Real Valladolid. / Gregorio Marrero

Calendario del Málaga CF

Tal es la locura que vive la categoría que el equipo blanquiazul, que se vio obligado hace una semana a destituir a Sergio Pellicer para intentar cambiar algo, podría adelantar con una victoria al Real Valladolid, ahora noveno clasificado. Los blanquiazules suman 18 puntos por los 20 de los de Pucela. También es un partido importante en estas cuentas el cruce del 8 de diciembre contra el Real Zaragoza, colista de la categoría. Seis puntos consecutivos, sumados a los tres del Mirandés, más allá de conseguir los ansiados tres triunfos seguidos en Liga, supondrían un salto de gigante en la clasificación.

Eso es lo que tiene Funes en juego a partir de este miércoles, cuando la plantilla vuelva a los entrenamientos. Puede ser codiciable mirar a la tabla en estos momentos, pero lo inmediato por que el Málaga CF se siga adaptando a las directrices de su nuevo entrenador.