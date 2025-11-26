La crisis de entrenadores amenaza al Valladolid contra el Málaga CF

El Málaga CF, en el segundo partido de Funes en el banquillo del primer equipo, puede desestabilizar el futuro de un rival en Segunda División. El equipo blanquiazul visita este sábado, a partir de las 21.00 horas, al Real Valladolid, teórico candidato al ascenso directo a Primera después de su descenso desde la máxima categoría, que tiene en vilo el puesto de Guillermo Almada como entrenador.

La situación de los pucelanos dista de ser uno de los favoritos a tomar el camino de vuelta a la elite. Al menos, vía directa. El balance en las últimas 10 jornadas es de dos victorias -Burgos y Granada-, tres empates -Mirandés, Dépor y Cádiz- y cinco derrotas -Albacete, Cultural Leonesa, Sporting, Las Palmas y Real Sociedad B-. Nueve puntos de 30 posibles que le colocan ahora mismo en la novena posición con 20 puntos, solo dos más que el Málaga CF, a nueve del ascenso directo y a tres del descenso.

Números lejos del ascenso

La crisis se profundiza con los números sobre la mesa. No ha conseguido ver puerta en ninguno de los últimos tres partidos y apenas ha dejado su portería a cero en uno de los últimos 11 encuentros, recibiendo siempre en los otros 10. Además, fue una de las sorpresas negativas en la primera ronda de la Copa del Rey después de caer por 1-0 ante el Portugalete de Tercera RFEF.

Así, el futuro de Guillermo Almada está en vilo. Fue una apuesta de la directiva vallisoletana con el claro objetivo de devolver al equipo a la máxima categoría. Lo cierto es que el técnico uruguayo ha desarrollado su carrera en varios países de América, aunque ha sido ahora cuando se ha estrenado en el fútbol europeo, en un contexto tan complejo y cambiante como es la Segunda División española.

Ocho entrenadores ya cesados

LaLiga Hypermotion es conocida por ser una trituradora de entrenadores y este curso ha subido la apuesta con ocho banquillos que ya han cambiado de inquilino: Castellón (Johan Plat por Pablo Hernández), Cultural Leonesa (Raúl Llona por Cuco Ziganda), Sporting de Gijón (Asier Garitano por Borja Jiménez), Zaragoza (Gabi por Rubén Sellés, previo paso de un interino), Mirandés (Fran Justo por Jesús Galván), SD Huesca (Sergio Guilló por Bolo), el propio Málaga CF (Sergio Pellicer por Funes) y el FC Andorra (Ibai Gómez por un sustituto que aún buscan).

Pellicer es uno de los ocho entrenadores cesados en Segunda. / Álex Zea

Otro equipo en peligro

El Real Valladolid también tiene competencia por ser el próximo de la lista y es que la relación entre el Leganés y Paco López corre peligro. La afición pepinera ya pidió la dimisión de su entrenador después del 0-3 frente al Almería. La 'buena' noticia es que se la juega lejos de Butarque, donde los madrileños han mostrado un rendimiento muy superior, pero también lo harán ante un rival como el Zaragoza que viene de enlazar dos victorias seguidas.

Habrá que ver cómo evoluciona el Valladolid y cómo juega con su presión el Málaga CF. Guillermo Almada parece obligado a derrotar a los blanquiazules para permanecer en el cargo. Funes también quiere acabar con la pésima racha como visitantes, seguir acoplando su idea con resultados y recuperar la senda del triunfo lejos de La Rosaleda.