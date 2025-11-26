DjMariio ficha a seis estudiantes de fisio de UAX Mare Nostrum para el Partidazo

Málaga se prepara para acoger el próximo 29 de noviembre uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más esperados del año: el Partidazo de los Youtubers 2025, organizado por el streamer DjMaRiiO en el estadio de La Rosaleda.

En el marco de su sexta edición, la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum asumirá el rol de equipo de Fisioterapia Oficial del encuentro. De tal forma, algunos de los creadores de contenido más influyentes del panorama español, entre los que destacan IlloJuan, TheGrefg, Shelao, Plex, XBuyer Team, Adri Contreras, Coscu o el propio DjMaRiiO, recibirán apoyo tanto preventivo como de recuperación a cargo de los estudiantes de la universidad malagueña.

El equipo de fisioterapias estará formado por cuatro estudiantes del Máster de Fisioterapia, uno del Grado en Fisioterapia y uno del doble Grado de Fisioterapia y Deporte. Los estudiantes de UAX, asumirán la responsabilidad asistencial de las dos selecciones, la española y la latinoamericana, que se disputan la victoria en la nueva entrega del Partidazo de los Youtubers 2025, que reunirá 30.000 espectadores en directo y contará con una gran repercusión online.

«Es una oportunidad única para los estudiantes, que podrán vivir una experiencia inolvidable durante la competición, un entorno real en el que aplicarán todas las destrezas y conocimientos que han aprendido en el aula en un entorno profesional”, afirma Mario Barbara, profesor del Máster de Fisioterapia Deportiva UAX Mare Nostrum y fisioterapeuta del Unicaja Baloncesto.

Alicia Salas, Jefa de Estudios del Grado de Fisioterapia y Ciencias del Deporte, lanza un mensaje importante para los deportistas que estén preparándose para el partido: «Es importante que todos los participantes puedan realizar un calentamiento completo y progresivo, hidratarse adecuadamente y comunicar cualquier molestia al equipo médico. Nuestro objetivo es garantizar que los youtubers disfruten del partido con seguridad y reduzcan al máximo el riesgo de lesiones, para ello también es importante la base de la que parten, aunque creo que muchos de ellos son deportistas habituales y eso seguro que favorece que todo se desarrolle con normalidad».

El Máster de Fisioterapia Deportiva y el Grado de Fisioterapia de UAX en Málaga impulsan con esta iniciativa el aprendizaje experiencial y fortalecen el contacto directo de los estudiantes con el entorno profesional. Al mismo tiempo, con esta colaboración, UAX reafirma su compromiso con una formación innovadora y plenamente conectada con la realidad laboral, orientada a preparar profesionales que lideren sus sectores y generen impacto positivo en la sociedad.

Del campus al estadio

UAX Mare Nostrum refuerza su presencia en Málaga dos días antes del Partidazo de los Youtubers 2025 con la celebración este jueves de un Open Day en su campus, una jornada en la que los participantes podrán descubrir vocaciones, conocer al equipo académico, resolver dudas con asesores expertos y comprender cómo se estudian hoy profesiones con futuro, propósito y conexión directa con el mercado laboral.