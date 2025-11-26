Entrenamiento del Málaga CF: Moussa vuelve nueve meses después

La enfermería del Málaga CF vuelve a dar buenas noticias en el regreso a los entrenamientos del conjunto blanquiazul. En esa larga lista de lesionados de larga duración que traen de cabeza antes a Sergio Pellicer y ahora a Funes, uno de ellos empieza a asomar la cabeza. Moussa fue la gran novedad este miércoles, nueve meses después de su grave lesión de rodilla.

Vuelta de Moussa

El central de Mali, cedido la pasada temporada al Marbella FC durante el mercado invernal, sufrió a mediados de febrero una rotura del grado II del ligamento lateral interno y una rotura parcial del cruzado posterior de su rodilla derecha. Se tuvo que despedir de la temporada cuando apenas había jugado cuatro partidos y ahora empieza la última fase de su recuperación, donde deberá coger ritmo y forma competitiva antes de volver a jugar en partido oficial.

Hay que recordar que es un futbolista importante que, pese a haber estado desaparecido de la dinámica del primer equipo en los últimos años por los problemas de lesiones, tiene ficha profesional. Habrá que ver si vuelve a optarse por una cesión en el mercado de invierno o si bien va entrando poco a poco en los planes de Funes para complementar a Javi Montero, Murillo y a Einar Galilea, además de Recio desde el Atlético Malagueño, en el puesto de central.

Caras nuevas y ausencias

A partir de ahí, la lista de bajas permaneció inamovible. Juanpe, Brasanac, Ochoa y Dorrio continúan con sus respectivas recuperaciones musculares al margen del grupo, a la vez que los lesionados de larga duración Luismi y Ramón, más enfocados en volver en 2026, además de Álex Pastor, sin ficha. El que estuvo con ciertos cuidados fue Izan Merino después de recibir ocho puntos en su cabeza tras un encontronazo frente al Mirandés. También fue un día de estreno para Juan Carlos Andrés como segundo entrenador.

El regreso de Ramón va enfocado a 2026. / Málaga CF

El equipo volverá a entrenar este jueves, también a partir de las 10.30 horas, pendiente de su próximo objetivo: el Real Valladolid. El equipo blanquiazul se juega dar un paso importante en la clasificación. Antes, debe seguir interiorizando los conceptos de Funes para, consecuentemente, sumar su primera victoria a domicilio después de la de Las Palmas el 31 de agosto.