Funes retoma el gran reto del Málaga CF

Después de comenzar su etapa al frente del Málaga CF con una victoria, Funes recoge ahora otros retos casi tan importantes como ese 3-2 en los últimos minutos del descuento frente al Mirandés. Si el equipo blanquiazul ha llegado a ocupar puestos de descenso por momentos, no ha sido por su rendimiento en La Rosaleda, sino porque es uno de los cuatro peores equipos a domicilio de LaLiga Hypermotion y este sábado tiene la oportunidad de cambiar la historia.

El gran debe de Pellicer

Uno de los grandes deseos de Sergio Pellicer para esta nueva temporada siempre fue ser mucho mejores como visitantes con respecto al pasado curso. El nivel pasaba, simplemente, por mejorar las dos victorias conseguidas lejos de La Rosaleda, aquel 1-3 frente al Sporting de Gijón y el 0-1 frente al Cartagena. Las ilusiones se dispararon después de sacar los tres puntos de un estadio como el de Las Palmas y lo que vino desde entonces fue una nube negra.

El Málaga CF mantiene abierta una racha de seis derrotas consecutivas como visitante: Huesca (1-0), Burgos (2-1), Racing de Santander (3-0), Leganés (2-0), Castellón (2-1) y Cultural Leonesa (1-0). 18 puntos que se fueron a la basura y que, de haber conseguido solos unos pocos como los de El Alcoraz o Castalia con descuentos trágicos, tendrían al equipo de Martiricos en una situación mucho más solvente como los puestos de play off.

Son encuentros en los que el equipo estuvo muy lejos de esa idea de juego atrevido y valiente que siempre se ha transmitido desde el banquillo. La irregularidad, el poco y pobre rendimiento en ataque, y los continuos despistes defensivos han sido algunos de los males que han castigado a los blanquiazules en sus viajes. Por ahí pueden empezar los deberes porque si bien la temporada pasada dejó nueve derrotas como visitante, este año, a final de noviembre, ya van seis.

Números de descenso

La realidad es contundente y es que solo hay dos equipos con peores números. Uno de ellos es la Real Sociedad B, completamente a cero como visitante con siete derrotas, mientras que mantiene su paso por Anoeta invicto. El otro es el Eibar, con un balance de dos empates y cinco tropiezos. El Huesca iguala las cifras blanquiazules con una victoria en la jornada inaugural frente al Mirandés y otros seis tropiezos consecutivos. A partir de ahí...

Ese es el gran reto de Funes. Desde este miércoles trabaja ya pensando en el Real Valladolid en su primera semana completa como entrenador del primer equipo. Ya dejó pinceladas contra el Mirandés de lo que quiere que sea ‘su’ Málaga CF y ahora tiene la oportunidad de convencer fuera de casa. Al menos, recupera a jugadores importantes como son Javi Montero y Murillo en el centro de la defensa.

Un local ‘medio’

En el otro lado de la balanza, es cierto que el José Zorrilla no se está comportando como uno de los campos más exigentes de la categoría. El Real Valladolid suma 11 puntos como local en un balance de tres victorias, dos empates y tres derrotas, con una tendencia que viene a la baja. Es un momento que tiene que aprovechar el Málaga CF porque el rival va a jugar con la presión de las dudas sobre el futuro de Guillermo Almada.

Habrá que ver si Funes, además de cambiar la suerte en los tiempos de descuento a la primera, también puede cambiar el rumbo del Málaga CF como visitante de inmediato. En una categoría tan exigente como es Segunda División y más esta temporada, cada punto tiene su peso en oro y los de Martiricos no se pueden permitir el lujo de ir dejándose de tres en tres a domicilio. Pucela es el nuevo territorio por conquistar. Ojalá con más acierto que los anteriores.