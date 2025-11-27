Almada, entrenador del Real Valladolid: «El Málaga CF llega con la moral más alta»

El entrenador del Real Valladolid, Guillermo Almada, habló este jueves en rueda de prensa en la previa de la visita del Málaga CF al José Zorrilla (sábado, 21.00 horas) y señaló que en la plantilla blanquivioleta hay «preocupación» porque quieren ganar y dar alegría a su gente, y ha advertido de que ha visto pocos grupos como este, «tan profesional», al que le está tocando vivir «una situación no merecida».

«Los primeros afligidos somos nosotros, por ser superiores al rival y no ganar, por no poder convertir a pesar de la creación. Está claro que hay algo que nos falta, y se hace autocrítica, pero no se puede recriminar a los jugadores falta de entrega y de compromiso», comentó.

El Real Valladolid es el equipo que más tira dentro del área, de los que más llega, de los que más posesión de balón tiene, pero es el quinto que menos marca, lo que ha impedido lograr resultados positivos que, a fin de cuentas, son los que valen. El técnico uruguayo es consciente de que, con estas estadísticas de creación y llegada, deberían ser el equipo con más goles, pero está fallando la definición, lo que están trabajando cada día «para que esta racha termine, y empiece una nueva, con más acierto».

Sobre el Málaga CF

El cuadro blanquiazul, en su opinión, «tiene buenos jugadores en varias líneas, peligrosos en la parte ofensiva, con un buen entrenador, y va a ser un rival difícil, porque además llega con la moral más alta después de su último triunfo».

El objetivo es intentar respetar su filosofía de juego: «salir a buscar, tener la pelota, volumen de juego, presionar y analizar al rival para irse adaptando a lo que suceda en el encuentro», ha dicho.

Confianza en sus jugadores

Mantiene su confianza en los jugadores, en un proyecto a largo plazo que busca construir bases sólidas de profesionalismo para que el Valladolid cuente con un proceso duradero y «no sea un sube y baja», y que considera que va «por el buen camino».

«Hay cosas que se están haciendo muy bien, aunque no se esté trasladando a los marcadores ni a la clasificación. Hay una mancomunión en el trabajo y en el juego y confiamos plenamente en lo que estamos haciendo, al igual que los jugadores», aseguró. Y ha dejado claro que no está «atornillado a ningún lado» y, aunque se siente respaldado por los dueños del club y por la plantilla, puede suceder que «en algún momento quieren tomar otra decisión», para lo que tienen «las manos liberadas».

Asimismo, indico que no va a discutir la calidad de los jugadores que conforman el equipo, «muchos de los cuales están en proceso de mejora, lo que lleva su tiempo» y ha insistido en que él es el principal responsable de todo lo que está sucediendo, «de que no se traslade todo lo que se está haciendo al marcador».

En cuanto a las críticas de la afición, Almada asume que «cuando no se gana, no se está contento», pero cree que «la mejor manera de ayudar al equipo es apoyándole, aunque no esté dando resultados positivos, porque los jugadores se matan, y terminan extenuados por su entrega y por el sufrimiento de no poder materializar todo».

«Cuando se oyen silbidos es negativo, va contra nosotros y afecta a muchos jugadores, ya que la mayoría son muy jóvenes, y queda mucho campeonato», advirtió el entrenador blanquivioleta, quien espera que, ante el Málaga CF, se empiece a revertir la situación.