Entrenamiento del Málaga CF: Izan Merino, al margen a dos días de la visita a Valladolid

Izan Merino es seria duda para el encuentro del sábado (21.00 horas) frente al Real Valladolid. A dos días de la visita al José Zorrilla, el jugador malagueño ha vuelto a no poder participar en el entrenamiento junto al resto de la plantilla blanquiazul y su participación en el choque está en el aire.

Seria duda para Valladolid

El centrocampista no ha podido ejercitarse junto al resto de los disponibles en toda la semana debido al golpe que sufrió en el último encuentro frente al Mirandés, que le permitió terminar dicho encuentro pero que le provocó una cura de ocho puntos de sutura por encima de su ceja. La evolución de la cicatrización de la herida y la hinchazón marcarán su disponibilidad para el partido en Valladolid, pero con solo un entrenamiento más por delante, su presencia cada vez se complica más. En caso de no poder jugar, sería una baja muy sensible para Funes, que ya demostró en su estreno que Izan va a ser pieza fundamental en sus esquemas.

Parte de lesionados

Además de Izan, causaron bajas en el entrenamiento el resto de lesionados, que siguen adelante con sus procesos de recuperación: Dorrio, Juanpe, Aaron Ochoa, Ramón, Luismi, Pastor y Darko. El que sí ha estado un día más con el grupo, de forma parcial, es Moussa, de vuelta tras nueve meses ausente.

La plantilla blanquiazul acometerá su último entrenamiento antes de viajar a Valladolid este viernes, a partir de las 10.30 horas, en las instalaciones de La Rosaleda. Justo antes de la sesión hablará Funes en rueda de prensa.