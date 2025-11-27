La Nueva Rosaleda, en la casilla de salida casi tres años después

Pasan los años, pasan los jugadores, pero lo que no pasa... es que Málaga y el Málaga CF tengan un estadio acorde a su afición y a una ciudad en continuo crecimiento. Hace ya casi tres años, en vísperas de las últimas elecciones municipales, se anunció a bombo y platillo una Nueva Rosaleda, un proyecto para ser sede del Mundial 2030 que acabó en un completo fracaso de las instituciones públicas, incapaces de vertebrar un plan para acometer la reforma del estadio sin que eso supusiera el hundimiento del club de la ciudad.

Fue en marzo de 2023 cuando se presentó aquel montaje de lo que iba a ser un campo espectacular, con unos 45.000 asientos, y estamos a finales del 2025 y el plan, ridículo mundialista mediante, sigue en la casilla de salida. De hecho, tras renunciar al Mundial este pasado verano, sigue sin haber un plan. No se sabe ni cómo, ni dónde ni cuándo se va a hacer realidad esa Nueva Rosaleda prometida.

Nuevo estudio a la vista

Tenemos nueva fecha para conocer algo tangible de lo que va a ser la Nueva Rosaleda: mayo del 2026. Según las últimas declaraciones de representantes públicos malagueños, ahí debe ser cuando las instituciones reciban el estudio donde se analicen los pros y los contras de las posibles ubicaciones del nuevo estadio. Un estudio que está en fase de concurso abierto y, por tanto, ni siquiera ha sido asignado todavía a ninguna empresa.

De la Torre, en la presentación de la Nueva Rosaleda en marzo de 2023 / Álex Zea

Dando por buena esa fecha, mayo del próximo años, aún quedan unos seis meses para conocer sus conclusiones y que los propietarios a partes iguales de La Rosaleda -Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial- empiecen a decidir entre las opciones planteadas: mantener el feudo blanquiazul en Martiricos o bien trasladarlo a otra zona de la ciudad -Universidad, Puerto de la Torre, Manzana Verde...-. Y cuando haya una ubicación elegida, tendrán que venir nuevos concursos y estudios para ver qué estadio se quiere hacer para el equipo y la ciudad.

¿Cuándo tendrá el Málaga CF un nuevo estadio?

La pregunta que se hacen los aficionados, los que no han perdido la fe en sus políticos tras la renuncia al Mundial, es cuándo va a tener el Málaga CF un estadio acorde a su nueva realidad. La Rosaleda es un campo obsoleto, con un aspecto muy mejorable en sus exteriores y, lo más importante, que se ha quedado pequeño. El club blanquiazul lleva dos temporadas, en Segunda División, agotando todos los abonos disponibles -unos 26.600- y con una lista de espera que este verano volvió a crecer. Fueron varios miles los que al inicio de esta temporada se quedaron sin poder sacar un carné de abonado. Un lastre para el crecimiento de la masa social y para el propio club en lo económico.

Está claro que para antes de 2030 ya no estará, si no no tendría sentido haber renunciado a ser sede del Mundial, un evento seguido por millones de espectadores de todo el mundo donde el foco ya no estará puesto en Málaga y sí en otras capitales españolas. ¿Para cuándo habrá una Nueva Rosaleda? Pues a saber. Viendo al ritmo al que marcha todo, donde cada paso es un precipicio a sortear, quién sabe... ¿2033? ¿2035? ¿Nunca?

Estadio de La Rosaleda. / Joaquin Corchero

Mientras pasan los meses y se van dando pasos a cuenta gotas, las instituciones siguen esperando que aparezca por arte de magia un inversor privado dispuesto a hacerse cargo, al menos en parte, de la construcción del nuevo estadio o de la remodelación del actual. O bien esperan que de una vez por todas se resuelva el problema judicial en el que está inmerso el Málaga CF desde hace ya casi seis años y que no tiene visos de culminar en el corto plazo. Porque la posibilidad de que Al-Thani, propietario del club y principal culpable de su situación, venda y deje paso a una propiedad solvente parece una quimera.

Y mientras los políticos siguen a verlas venir, quizás esperando que se acerquen las próximas municipales para sacar otra majestuosa maqueta, y la situación judicial del Málaga CF no avanza, acabará llegando el día en que La Rosaleda se 'caiga a pedazos' y siga sin haber un estadio nuevo. Todo esto mientras la Junta de Andalucía del malagueño Juanma Moreno, una de las copropietarias de La Rosaleda, sigue invirtiendo millones en adecentar La Cartuja para convertirla en mundialista y en sede de las próximas finales de la Copa del Rey, en una ciudad donde ya hay otros dos estadios privados -uno de ellos ahora en construcción- que pueden acoger este tipo de eventos.