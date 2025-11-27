El Málaga CF renueva a Rafita hasta 2029

El Málaga CF ata a otro canterano. El club blanquiazul ha hecho oficial en la tarde de este jueves la renovación de Rafita por tres temporadas, hasta 2029. El lateral diestro, que ha irrumpido este curso en el primer equipo, terminaba contrato al final de la presente campaña y con este movimiento el club blanquiazul se asegura su continuidad de cara al futuro.

La negociación entre el Málaga CF y el entorno del jugador ha llegado a buen puerto. Existían cláusulas en su actual contrato que le permitía al club renovarle automáticamente, como ocurrió con jugadores como Chupete y Rafa Rodríguez, pero finalmente esa renovación ha llegado mediante una negociación. El futbolista pasará a tener ficha del primer equipo a partir de la próxima temporada, subirá sus emolumentos y también ascenderá su cláusula de rescisión.

Rafita ha aprovechado su oportunidad en el primer equipo blanquiazul y se ha ganado esa renovación. Tras la lesión de Carlos Puga y el bajo rendimiento de Gabilondo, Sergio Pellicer le dio la alternativa y el lateral cumplió con creces. Ya ha disputado siete encuentros con los 'mayores' y seguirá en dinámica de primer equipo, aunque también baje en ocasiones a jugar con el filial, como ya comentó Funes.

Trayectoria

Tras su paso en categorías inferiores por clubes de la provincia como el Puerto Malagueño y el EF Francisco Castejón, recala en el Juvenil ‘A’ blanquiazul procedente del CD San Félix para la temporada 22/23.

Rafita dio el salto al Atlético Malagueño en 2023, y la temporada pasada fue una pieza fundamental para el ascenso a 2ª RFEF conseguido por el conjunto blanquiazul bajo las órdenes de Funes. En la presente temporada, acumula 5 partidos con el Malagueño -completando todos los minutos-.

El 5 de octubre de 2025 debuta oficialmente con el Málaga CF contra el Racing de Santander. Desde entonces, y con 21 años cumplidos recientemente, acumula 7 participaciones con el primer equipo blanquiazul.