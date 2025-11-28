Convocatoria del Málaga CF: Izan Merino viaja a Valladolid

Buenas noticias para el Málaga CF. Izan Merino viaja con el resto de la expedición blanquiazul hacia Valladolid. Tras no poder entrenarse con el equipo durante toda la semana por una herida por encima de la ceja, en la que le aplicaron ocho puntos de sutura, el centrocampista pudo trabajar este viernes con sus compañeros y se sube al tren y al autobús que llevarán a los de Juanfran Funes hacia tierras vallisoletanas.

Recupera el Málaga CF a última hora a un jugador que ya se demostró hace una semana que va a ser muy importante en los planes de Funes en el primer equipo blanquiazul. Un alta muy importante teniendo en cuenta las numerosas bajas con las que cuenta el equipo en la medular (Luismi, Juanpe y Ramón).

El propio Funes fue preguntado esta misma mañana por esa situación en sala de prensa: ""Lo vamos a intentar. Tenemos que asegurarnos de que la herida no está fresca y se pueda abrir. Es una semana corta. A ver si somos capaces de aprovechar las últimas horas. Queremos agotar hasta el último minuto. En esa posición estamos muy mermados. No solo por los que empiezan. Va a ser un partido exigente y vamos a necesitar energía. A veces es por número, vamos a intentar agotar las posibilidades. En otra posición quizás no lo haríamos. Es una situación particular y así lo vamos a abordar".

Además, Funes recupera para este encuentro a Murillo y Montero, que se perdieron el partido de la pasada jornada frente al Mirandés por sanción.

Convocatoria de 22 futbolistas

Alfonso Herrero, Gabilondo, Carlos Puga, Einar Galilea, Haitam, Chupe, Larrubia, Joaquín Muñoz, Dotor, Carlos López, Víctor, Murillo, Jauregi, Dani Sánchez, Montero, Adrián Niño, Dani Lorenzo, Izan Merino, Lobete, Arriaza, Recio y Rafa Rodríguez.