Málaga CF
Darko Brasanac, baja: ¿Qué lesión tiene y cuántos partidos se perderá?
El jugador serbio sufre una lesión en la rodilla derecha y estará varias semanas al margen
Nuevo contratiempo en forma de lesión para el Málaga CF. Lo que parecían unas simples molestias, finalmente se han convertido en un problema mayor. El conjunto blanquiazul va a perder a Darko Brasanac más tiempo del previsto en un principio debido a problemas en su rodilla derecha.
Problemas en la rodilla derecha
El centrocampista serbio fue sometido a una pequeña intervención para limpiar su rodilla derecha y en el transcurso de la misma se descubrió otro problema que va a alargar su tiempo de baja. Brasanac fue sometido a una artroscopia en la que se ha aplicado un punto en uno de sus meniscos y eso va a provocar que el tiempo de baja sea de unas seis semanas, si todo marcha según lo previsto.
"Darko se ha sometido a una artroscopia exploratoria y reparatoria tras las molestias sufridas en rodilla derecha durante el partido contra el Córdoba CF. El jugador queda pendiente de evolución", dice el parte médico del club.
Plazos de recuperación
Brasanac se retiró lesionado al filo del descanso en el partido frente al Córdoba en La Rosaleda, hace ya casi tres semanas. En un principio se descartó una lesión importante y se informó de que solo eran unas molestias, pero finalmente el serbio estará más de un mes fuera.
No volverá a competir en este 2025 y será a partir de la vuelta del parón navideño cuando Brasanac esté cerca de regresar a los terrenos de juego. Si la recuperación marcha bien, podría estar de vuelta a mediados de enero.
