DjMaRiiO calienta motores en La Rosaleda con 'El Partidazo 6'

El popular creador de contenido DjMaRiiO ha organizado en Málaga la sexta edición de El Partidazo, un evento que vuelve a fusionar fútbol y entretenimiento y que se ha convertido ya en una cita señalada para los seguidores del mundo streamer. El encuentro enfrentará a la selección española de youtubers con la selección de Latinoamérica y tendrá lugar este 29 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Estadio de La Rosaleda.

Este viernes se celebró la rueda de prensa previa al choque, con la presencia de los capitanes y representantes de ambos combinados. Por parte de España estuvieron DjMaRiiO, Guanyar y Peereira; mientras que La Cobra, Coscu y Rivaldios hicieron lo propio representando a la selección latinoamericana.

La expectación es máxima por parte de los aficionados. El club y la organización han habilitado únicamente el anillo inferior del estadio, ya que se han vendido en torno a 12.000 entradas.

DjMaRiiO

El youtuber madrileño, capitán de la selección nacional, explicó que la elección del estadio malagueño fue clave para traer el evento de nuevo a España: “Íbamos a hacer el partido en Latinoamérica, pero cuando apareció la opción de La Rosaleda no me lo pensé”, afirmó.

No es un escenario desconocido para él. DjMaRiiO ya vivió un momento histórico en Málaga tras conquistar la Kings Cup en 2023 con su equipo, Ultimate Móstoles: “Tuve la suerte de ganar la Kings Cup y que el estadio estuviera a favor”, recordó. El youtuber también aprovechó para lamentar que La Rosaleda no figure entre las sedes del Mundial 2030: “Me hubiera encantado que Málaga estuviese en la cita mundialista”, apunta.

DjMaRiiO, en cuyo canal de YouTube se podrá seguir el encuentro en directo a partir de las 20.00 horas, aclaró que el encuentro seguirá las normas tradicionales del fútbol: “El partido durará 90 minutos, no habrá 5 contra 5 ni 20 contra 20. Si el encuentro acaba en empate, habrá tanda de penaltis. El equipo que gane levantará la copa”, finaliza.

Málaga

Españoles y sudamericano ya se cruzaron hace dos ediciones con un resultado favorable de 5-1 para los de DjMaRiiO, Ahora, Málaga vuelve a dejar claro que es el sitio ideal para montar eventos de este calibre. El buen clima, la afición que siempre responde y lo bien preparada que está La Rosaleda hacen que la ciudad se haya convertido en un punto de referencia para combinar deporte, show y todo lo que rodea al mundo digital.