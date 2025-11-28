Funes, en la previa del Valladolid-Málaga CF: "No me gusta un equipo con dos caras, tenemos que ser atrevidos"

Segunda comparecencia prepartido de Juanfran Funes como entrenador del Málaga CF. La primera tras una semana completa de trabajo. El técnico blanquiazul analizó el partido frente al Valladolid y recalcó que su equipo tiene que manifestar "de una forma clara" la propuesta valiente tanto en casa como domicilio: "No me gusta ver un equipo con dos caras en el juego". Sobre la posibilidad de que Izan Merino llegue a tiempo a la cita, el granadino señaló que agotarán "hasta el último momento las opciones".

Primera semana completa

"Es la primera semana que estamos cubriendo todos los entrenamientos. Nos gustaría optimizar más el tiempo. Esos procesos. Con el paso de las semanas ajustaremos todo lo que queremos. Muy contentos de vivir una semana desde el inicio. Un minuto lo cambia todo y nos ha dado la oportunidad de estar con más alegría. Creer te ayuda, es importante para desarrollar la semana y los partidos".

Real Valladolid

"Es un equipo curioso, por los datos sería líder. De presión, finalización, a balón parado. No ha recibido gol de saque de esquina. El entrenador tiene una mentalidad muy agresiva. Hace cosas inusuales en la Segunda División, deja tres jugadores para el contragolpe en los córners en contra. Ha conseguido goles de saque de banda. En la pelota parada es diferencial. Presionan mucho, van arriba con energía. Un equipo interesante de analizar. No lo han reflejado en puntos".

Problemas fuera de casa

"El otro día vivimos una situación atípica esta temporada, la moneda cayó para nuestro lado. Fuera de casa tenemos que revertir esa situación. Tenemos que pensar que tenemos rivales, te tienes que adaptar a contextos. Hay condicionantes que te llevan a tener menos puntos. Lo que queremos hacer no puede ir en función de dónde vayamos. El campo mide lo mismo. A veces nos dará para ganar, empatar o alguna derrota. Que lo que hagamos se manifieste de una forma clara. No me gusta ver un equipo con dos caras en el juego. Tenemos que ser atrevidos".

Izan Merino

"Lo vamos a intentar. Es un tema sencillo. Tenemos que asegurarnos de que la herida no está fresca y se pueda abrir. Es una semana corta. A ver si somos capaces de aprovechar las últimas horas. Queremos agotar hasta el último minuto. En esa posición estamos muy mermados. No solo por los que empiezan. Van a ser un partido exigente y vamos a necesitar energía. A veces es por número, vamos a intentar agotar las posibilidades. En otra posición quizás no lo haríamos. Es una situación particular y así lo vamos a abordar".

Centrales

"Le hemos dicho a los jugadores que todos pueden disfrutar de minutos. No va a haber jugadores que jueguen todos los minutos. Tienen que entregarse en cuerpo y alma en los entrenamientos. Decidiremos en función de muchas cosas. Continuidad, bloque, comportamientos rivales, circunstancias del partido... Es difícil que os pueda decir onces. Aprovechamos hasta el último momento. Seguiremos haciendo eso. Decidiremos. No hay titulares y suplentes. Si queremos que salga adelante, no vamos a eliminar a nadie. Tiene que ser una máxima del equipo, tienen que provocarlo ellos. Tenemos que poner todo para que todos aporten".

Cambios en la forma de juego

"Si algo no se puede reprochar a los jugadores es que corren. Siempre se intentan hacer cosas, no siempre se consigue. Fue el partido con más disparos a puerta, que menos veces lanzamos en largo. Me gustaría que se siguiese repitiendo. Tiene que ser una impronta del equipo".

Ir a por los tres puntos de visitante

"Siempre se lo digo a los jugadores, la Liga nos regala 42 puntos cuando empezamos. Antes de jugar. Lo que nos queda para mejorar eso es ganar partidos. Tiene que manifestarse, no solo con la pelota. Sin balón, también. A la gente le emociona ver un primer gol como el otro día. A los que están en casa también. Un Málaga yendo a por el rival, presionando arriba. Cuando ganas un duelo, cuando te pegas una carrera de 50 metros para recuperar una pelota... El día que nos quedemos sin puntos, que sea porque fuimos a por los tres".

Segundo entrenador

"Ya conocía a Juan Carlos desde hace dos años. Queríamos vernos funcionando. Me alegro de que esté con nosotros. Su experiencia lo avala. Ha sido un motivo de alegría, por su currículum y su visión. Ya lo conocía, sé cómo siente el fútbol. Es algo que nos va a ayudar mucho. Creo que es una gran noticia para nosotros y los jugadores".

Arriaza

"Son jugadores del Málaga. Pasa a veces que llegan juveniles al filial. Tienen que sentirse jugadores del Málaga. Tienen que estar para lo que se les pida. Si viene en la convocatoria, tiene opciones de jugar. Nos da esperanzas en lo que puede llegar a hacer, tengo mucha confianza en él".

Dani Sánchez

"A veces individualizamos en las decisiones. Solo puedo hablar por el partido que llevamos. Hay que dar un paso adelante en el aspecto defensivo. Tenemos un -4 en el balón parado. Tenemos un déficit. Ese balance defensivo, quizás Víctor puede ayudar más. Cuando busquemos otras cosas, le puede venir".

Múltiples ausencias

"Hay que vivirlo como una oportunidad. Las circunstancias son las que son. Hay una realidad, cuantos más seamos, más podemos sumar. Claro que tenemos bajas, pero me gustaría verlo desde otro prisma. Es una oportunidad para muchos de demostrar. Los que han ido llegando del filial han sido capaces de dar ese paso. Vamos a poner el foco ahí. Los que entran son los que tenemos para sacar esto adelante".